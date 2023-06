Après les feux, il faut faire vite pour récupérer le bois brûlé

Le temps presse pour tenter de récolter le bois brûlé des feux de forêt historiques qui frappent le Québec cette saison, estiment les acteurs de l’industrie forestière.

Ils ont ainsi demandé au ministère des Forêts de faire vite pour éviter de perdre cette ressource aux mains des insectes.

Près de 43 000 hectares de forêt ont brûlé sur la Côte-Nord jusqu’à présent, selon les données du Conseil de l’industrie forestière du Québec. Dans la province, l’organisme chiffre les pertes à près d’un million d’hectares, soit quatre fois plus que la moyenne des dernières années. Il sera donc impossible de récupérer tous ces troncs selon le Conseil.

C’est pourquoi le ministère, les industriels et les autochtones doivent se réunir rapidement pour décider quels secteurs de récolte rasés par les feux doivent être privilégiés avant l’arrivée des insectes.

Les entreprises auront accès à un programme gouvernemental pour ce qu’on appelle le bois de perturbation, puisque la récolte de ces troncs calcinés sur pieds coûte plus cher.

La même situation s’était déroulée après les énormes feux de forêt de 2018 au nord de Labrieville.

Boisaco, Produits forestiers Résolu et Arbec sont les trois entreprises forestières qui se partageront le bois de perturbation sur la Côte-Nord.

Avec les changements climatiques, le Conseil de l’industrie forestière du Québec sait que les feux de forêt seront plus nombreux et plus féroces au cours des prochaines années. La solution passe par le reboisement, selon l’organisme.