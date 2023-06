«Ça va devenir un grand événement»: la SuperFrancoFête prend de l’expansion en 2023, et c’est pas fini

Convaincu par la réponse enthousiaste du public lors de la renaissance de la SuperFrancoFête à l’Agora du Port de Québec, en 2022, l’organisateur de cette fête de la musique francophone annonce l’ajout d’une deuxième soirée, en 2023, qui mettra en vedette le rappeur franco-congolais Gims et dit voir grand pour le futur.

«Si l’intérêt est là, j’aimerais le présenter sur plusieurs journées avec un plus grand potentiel et sur plus d’un site. Ça va devenir un grand événement», prédit Sylvain Parent-Bédard, le président de SYSMIK, la filiale de ComediHa! derrière l’événement.

Malgré les doutes de M. Parent-Bédard qui ne pensait même pas remplir l’Agora, l’année dernière, Patrick Bruel, Robert Charlebois, Angélique Kidjo et une trentaine d’artistes des pays francophones ont réuni 5000 personnes, le 31 août 2022, pour assister à ce grand spectacle gratuit qui a ensuite été télédiffusé dans près de 200 pays via TVA et TV5.

Pas moins de 50 000 personnes s’étaient inscrites à un tirage au sort dans l’espoir d’obtenir des places à l’Agora.

Gims, milliardaire de YouTube

L’intérêt y étant, on revient donc avec un autre grand spectacle, le 30 août, qui mettra de nouveau en vedette des chanteurs et chanteuses des pays francophones d’Amérique, d’Europe et d’Asie.

La programmation sera dévoilée le 19 juin. Selon Sylvain Parent-Bédard, des artistes de 2022 auraient manifesté le désir de revenir à Québec cette année.

Deux jours plus tard, Gims montera sur scène pour un spectacle solo offert en billetterie. Ce rappeur, même s’il n’est pas encore très connu au Québec, est une vedette en Europe et a déjà collaboré avec des artistes de la trempe de Sting, Sia, Pitbull et Stromae.

Ses vidéos sur YouTube cumulent plus de six milliards de visionnements.

Photo les archives AFP

Un geste fort pour le français

Pour Sylvain Parent-Bédard, organiser un événement comme la SuperFrancoFête est un geste fort envers la défense de la culture francophone.

«C’est très important qu’on continue de poser des jalons pour que la nouvelle génération s’intéresse à cette culture, à cette langue, et qu’on puisse leur donner la capacité de découvrir les artistes de la francophonie», mentionne M. Parent-Bédard, en rappelant que la majorité du contenu proposé par les géants du web est en anglais.

«C’est bien de parler plusieurs langues, mais il ne faut pas oublier nos racines et notre langue qui nous définit en tant que société. C’est la base de notre culture.»

Il dit plancher sur le 50e anniversaire de la SuperFrancoFête originale, qui avait attiré plus de 100 000 spectateurs sur les plaines d’Abraham, en 1974. «On souhaite le souligner en 2024. On a un plan», affirme M. Parent-Bédard.