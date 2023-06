Conférence de Montréal: mystère complet sur les retombées économiques de l’événement

Les organisateurs de la Conférence de Montréal, laquelle reçoit près de 1,7 million $ en fonds publics cette année, n’ont aucune idée des retombées économiques que l’événement génère.

«Il est difficile de calculer la contribution économique exacte de la Conférence de Montréal», soutient son organisateur, le Forum économique international des Amériques (FEIA), dans une déclaration transmise lundi au Journal.

«L’un des principaux objectifs du FEIA est de promouvoir la coopération entre les organisations et institutions mondiales, laquelle contribue à la croissance économique et à la création d’emplois. La Conférence de Montréal travaille depuis 29 ans avec des entrepreneurs locaux et nationaux, qui utilisent la conférence comme plateforme afin de soutenir leur croissance et visibilité internationale», ajoute le FEIA, qui a refusé toute demande d’entrevue.

Selon le promoteur, la Conférence de Montréal «accueille plus de 2000 personnes venant du monde entier sur place à Montréal, ce qui contribue au tourisme local, tout en positionnant Montréal et le Québec comme une plaque tournante du monde économique des Amériques».

Cela dit, plus de 45% des conférenciers qui prennent la parole à l’événement viennent du Québec, d’après un décompte effectué par Le Journal.

Changement de ministère

Cette année, le ministère de l’Économie (MEIE), dirigé par Pierre Fitzgibbon, a pris le relais du ministère des Affaires municipales (MAMH) pour soutenir la tenue de la Conférence de Montréal. Le MEIE a consenti une subvention de 495 000$, alors que le MAMH avait apporté une contribution de 400 000$ à l’événement en 2022.

Le gouvernement fédéral a maintenu son aide annuelle de 525 000 $. La Ville de Montréal (140 000 $), la Caisse de dépôt (115 000 $), les Fonds de recherche du Québec (90 000 $) et Hydro-Québec (80 000 $) ont également versé à la Conférence de Montréal les mêmes sommes que l’an dernier.

À titre de comparaison, les Francos de Montréal ont reçu environ 3 millions $ en subventions et en commandites publiques pour l'édition 2023, actuellement en cours. Cet événement s’étale sur plus d’une semaine alors que la Conférence de Montréal dure trois jours.

Les Francos génèrent des retombées économiques d’environ 9,8 millions $ par an, dont 1,3 million $ provenant de l’extérieur du Québec, écrivait La Presse en 2020.

Le commanditaire principal de la Conférence de Montréal est Power Corporation, mais on ne connaît pas l’ampleur de sa contribution financière à l’événement. Un laissez-passer pour la conférence coûte 1250$ plus taxes.