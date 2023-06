Cœur de slush: un film pour ados réaliste et lumineux

Alors que l’été frappe à nos portes, la réalisatrice Mariloup Wolfe apporte une bonne dose de vitamine D au cinéma jeunesse québécois en proposant, avec Cœur de slush, un film pour ados qui sonne juste et vrai.

Scénarisé par Sarah-Maude Beauchesne, d’après son propre roman du même titre vendu à plus de 40 000 exemplaires, Cœur de slush relate l’été du premier amour de Billie (Liliane Skelly), une adolescente de 16 ans qui travaille comme sauveteuse dans un parc aquatique pendant les vacances scolaires.

Disant être en retard dans presque tout, Billie n’a pas encore connu l’amour, contrairement à la plupart de ses amies. Mais un jour, elle rencontre par hasard Pierre (Joseph Delorey), une jeune cycliste vedette de la région. Le coup de foudre est instantané. Au fil des partys, Billie et Pierre commenceront à se fréquenter en secret. Mais il y a un problème: Annette (Camille Felton), la grande sœur «parfaite» de Billie, est aussi tombée sous le charme du beau Pierre.

Premiers émois

Réussir à rejoindre un public adolescent à une époque où les films de Marvel règnent sur le box-office? Voilà l’immense défi que s’est lancé Mariloup Wolfe (Arlette) en portant à l’écran le roman Cœur de slush, récit autobiographique de l’autrice et scénariste Sarah-Maude Beauchesne, qui a connu un succès monstre auprès des jeunes.

Se décrivant elle-même comme une grande fan de récits sur l’adolescence (elle a d’ailleurs joué dans À vos marques... Party! 1 et 2, deux des premiers longs métrages québécois du genre), Mariloup Wolfe a bien respecté les codes du film pour ados, passant du rire aux larmes, sans toutefois réinventer la roue.

S’appuyant sur le jeu naturel et lumineux de la jeune actrice Liliane Skelly (une vraie révélation!), la réalisatrice a su filmer avec justesse les pulsions des premiers émois, mais aussi les sentiments plus douloureux des premières déceptions sexuelles et amoureuses. Camille Felton (en sœur aimante et protectrice) et François Létourneau (en père attendrissant) offrent aussi de belles performances.

Rythmé par une trame musicale aux accents nostalgiques (de Joe Dassin à The Turtles), Cœur de slush s’avère aussi un film séduisant visuellement. Optant pour une esthétique «vintage», Mariloup Wolfe s’est beaucoup amusée avec les couleurs et la lumière de l’été, proposant même quelques jolies scènes poétiques. Le résultat: un film charmant et ensoleillé, parfait pour entamer les vacances estivales.

Note: 3,5 sur 5.