Nous avons testé le boeuf vieilli cinq ans pour le Grand Prix et voici ce que ça goûte

À l’intérieur de Montréal, le journaliste Louis-Philippe Messier se déplace surtout à la course, son bureau dans son sac à dos, à l’affût de sujets et de gens fascinants. Il parle à tout le monde et s’intéresse à tous les milieux dans cette chronique urbaine.

Un boucher montréalais a tenu une promesse faite au Journal lors du Grand Prix 2018 : produire du bœuf vieilli cinq ans sans sel ou agent de conservation.

La viande vieillie de Marc Bourg a quelque chose en commun avec certaines drogues : quelques grammes suffisent... et ça coûte cher !

Il découpe la pièce de cinq ans en fines tranches. Oubliez la cuisson !

«Un produit aussi rare et aussi fin doit se manger en carpaccio, c’est-à-dire cru, en saupoudrant un peu de sel pour rehausser le goût sans l’altérer, sinon c’est du gaspillage», insiste-t-il.

La texture est tendre, compacte, et ses arômes évoquent autant le fromage bleu que le foie.

C’est si goûteux qu’une petite quantité parvient à satisfaire les papilles.

Celui qui tient depuis treize ans la boucherie Le Marchand du Bourg dans le quartier Rosemont à Montréal vend certes du bœuf non vieilli à un prix normal, mais ce sont ses exploits en ultra-maturation qui lui valent sa renommée.

La Maison Boulud du Ritz-Carlton, le Ferreira Café, ainsi que le bistro Chez Roger et la brasserie Isle de Garde, notamment, servent de la viande du Marchand du Bourg vieillie 60 ou 180 jours.

Le steak à 1000$

À l’occasion du Grand Prix, ses pièces de viande les plus coûteuses trouvent preneurs auprès d’une clientèle assez en moyens pour ne pas se soucier de l’inflation et pour ne pas perdre l’appétit à l’idée de payer des centaines de dollars pour un steak.

Son bœuf vieilli un an se détaille à 365 $ le kilo. Sa viande vieillie trois ans ? À 1500 $ le kilo. Vieillie cinq ans ? Ça n’a pas de prix...

«Mon cinq-ans n’est pas pour la vente cette année parce que c’est un prototype. J’ai presque tout perdu du train de côtes initial. Un peu plus et c’était un échec total», déplore-t-il.

Dans l’espoir de parvenir à du bœuf cinq-ans en quantité plus importante, il a donc changé sa façon de faire, notamment en utilisant une pièce moins grasse.

«On verra si ça marche au Grand Prix 2028», dit celui qui ambitionne de faire maturer sa viande pendant sept ans.

Le boucher a résolu de démocratiser son produit en l’offrant également sous vide en plus petites quantités pour des dégustations en apéritif accessibles aux portefeuilles plus modestes.

Cheeseburgers «deux-ans»

Pour honorer un don de viande «deux-ans» mélangée à de la «six-mois», je me suis rendu à la nouvelle boulangerie-café Aube, dans Hochelaga-Maisonneuve.

Aube fournissait les pains, la mayonnaise et le fromage.

Pour graisser la poêle sans empiéter sur son produit, Marc Bourg m’avait donné un bout de gras vieilli 60 jours.

Après deux minutes de cuisson de chaque côté à feu moyen, une croûte rouge s’est formée, mais l’intérieur - c’est important - demeure cru.

Nul besoin de condiments. Cette viande hachée atypique est assez goûteuse pour être son propre condiment.

«Le goût dure longtemps en bouche, c’est compact et ça ne ressemble à rien de ce que j’ai déjà préparé ou mangé», s’enthousiasme Adrien Allard, le boulanger et proprio du Aube.

«J’adore la viande forte et savoureuse, et ça, c’est absolument délicieux!» s’exclame Dafné Meilleur, la barista en chef, en croquant dans son burger.

Elle s’étonne de la saveur herbacée de la viande qui, effectivement, semble rendre les arômes du fourrage vert qui a initialement nourri le bœuf.

Je confirme : c’est une expérience culinaire inoubliable que ce cheeseburger deux-ans.

Pas étonnant que certains soient prêts à y mettre le gros prix pendant le Grand Prix.

