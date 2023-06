Félix Auger-Aliassime ne répétera pas l’erreur de P.K. Subban

Félix Auger-Aliassime, meilleur joueur de tennis québécois de l’histoire, veut redonner à la communauté québécoise. Et il le fera en toute authenticité et transparence.

La Fondation CHU Sainte-Justine lance la plus importante campagne de financement jamais menée par un centre hospitalier au Québec. Elle vise à recueillir 500 M$ d’ici 2028, et a choisi le tennisman québécois comme porte-parole.

«J'ai des liens avec cet hôpital-là. Je suis né là-bas, ma sœur aussi. On est allés souvent à cet hôpital et il fait partie de ma vie. J’ai d’ailleurs toujours suivi de près les campagnes de financement de cet hôpital», dit Félix en entrevue avec Le Journal, de sa demeure à Monaco.

Félix sera le porte-parole de la campagne Voir grand. «Mon rôle, c’est d'utiliser toutes les plateformes pour partager le message le mieux possible.»

Le 11e joueur mondial au classement ATP est bien au fait des développements technologiques, notamment en médecine, et c’est une des raisons pour lesquelles il désire apporter sa contribution. «Je suis quelqu’un d’ambitieux moi-même, alors je suis content de joindre une cause qui est ambitieuse. Nous sommes à un moment charnière pour tout ce qui regarde la technologie médicale, avec l'intelligence artificielle et tout. Donc c'est super important pour moi d’aider, pour le futur de l'hôpital mais aussi pour le futur du Québec. Je trouve ça parfait d’utiliser ma plateforme pour partager un message positif comme ça.»

En étant le porte-parole de la plus grande campagne de financement de l’histoire du Québec, Félix Auger-Aliassime veut propulser le CHU Ste-Justine à un autre niveau. «C'est important pour moi, cet hôpital est une référence partout au Québec et au Canada. Je veux amener l'hôpital à un autre niveau, je veux contribuer à ça», dit-il.

La leçon de P.K. Subban

On se souviendra que le hockeyeur P.K. Subban, en 2015, avait annoncé un don de 10 millions $ à l’Hôpital de Montréal pour enfants. Si la générosité de l’ex-défenseur du Canadien n’a jamais été mise en doute, la façon dont l’annonce avait été faite avait soulevé des questions de transparence. Certains critiquaient le fait que l’argent ne venait pas de P.K. Subban lui-même, mais bien du public québécois qui donnait en son nom.

«C’est important d’être authentique et transparent dans tout ça. Je ne veux pas créer de fausses attentes. Pour l’instant je suis porte-parole, mais ce serait tout naturel de donner moi-même plus tard. Je ne ferme pas la porte à ça. Mais quand je le ferai, ce sera clair et transparent», dit-il.