Fermeture du chemin Roxham: où est la catastrophe annoncée?

Vous rappelez-vous ce que certains « experts » disaient quand on a commencé à demander au gouvernement fédéral de fermer le chemin Roxham ?

« Ça va être épouvantable, des centaines de migrants vont passer par le bois et ça va mettre leur sécurité en danger ! Il ne faut pas fermer le chemin Roxham, il faut plutôt construire de nouvelles installations pour accueillir les migrants ! »

Or, non seulement la vague de réfugiés potentiels entrant au Canada a considérablement ralenti une fois le chemin Roxham fermé, en mars dernier, mais elle s’est presque arrêtée.

À tel point que la GRC a commencé à plier bagage il y a trois semaines !

UNE « CATASTROPHE HUMANITAIRE ! »

« Monsieur Trudeau, permettez-moi de dire que d’avoir fermé le chemin Roxham est la plus mauvaise décision que vous ayez prise depuis que vous êtes premier ministre », a lancé Samira Jasmin, du réseau de justice migrante Solidarité sans frontières, le 29 mars dernier.

« Oui, M. Trudeau, vous avez cédé aux pressions racistes, populistes, en prenant cette décision ! C’est triste parce que malgré cette fermeture, les personnes et les familles continueront de venir en utilisant des chemins plus dangereux et moins dignes... »

Le 13 avril, Médecins Sans Frontières Canada et Médecins du Monde Canada ont quant à eux signé une lettre ouverte affirmant que la fermeture du chemin Roxham « n’empêchera pas les gens de rechercher la sécurité qu’ils ne trouvent plus dans leur pays d’origine, elle les obligera seulement à emprunter des itinéraires plus dangereux... »

Québec solidaire, le Syndicat canadien de la fonction publique, Solidarité sans frontières, le Comité d’action des personnes sans statut, le Collectif Bienvenue, le Centre des réfugiés de Montréal, Foyer du Monde, sans oublier des profs de l’Université Concordia et de l’UQAM : tous ont affirmé que la fermeture du chemin Roxham, loin de régler le problème des migrants irréguliers, allait au contraire l’exacerber.

« Ça va être une catastrophe humanitaire ! » a dit Stephan Reichhold, directeur de la Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes.

Ah oui ?

Où ? Quand ?

Certes, quelques migrants vont toujours essayer d’entrer au Canada par la forêt (comme cela a toujours été le cas, même avant l’ouverture du chemin Roxham), mais ce n’est pas de ça qu’on parlait en mars dernier.

On annonçait une catastrophe ! Des morts par centaines !

Des hordes d’immigrants entrant au pays par les bois !

Une ruée !

Une crise !

Eh bien, elle est où, cette crise ?

UN TWEET IRRESPONSABLE

La réalité, c’est qu’il n’y a pas eu de crise.

Que la catastrophe humanitaire tant annoncée par les groupes communautaires ne s’est jamais réalisée.

Que la situation est rapidement revenue à la normale.

Et que la fermeture du chemin Roxham, que la majorité des Québécois réclamaient, était finalement une bonne idée.

D’ailleurs, ne l’oublions pas : si autant de migrants se sont rués vers le chemin Roxham, ces dernières années, c’est parce que Justin Trudeau — pour avoir l’air cool — a publié un tweet invitant tous les miséreux du monde entier à se pointer à nos frontières.

La crise n’a pas été causée par la fermeture du chemin Roxham.

Mais par ce tweet irresponsable envoyé par notre PM.