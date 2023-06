Feux de forêt: «C’est grave ce que l’on vit», s’inquiète Pauline Marois

«C’est grave ce que l’on vit», s'inquiète l’ex-première ministre du Québec Pauline Marois, concernant les feux de forêt historiques qui grugent le territoire national depuis des jours.

«Il semble que ceux qui ne sont pas encore conscients des feux de forêt que nous sommes en train de vivre et des sécheresses en Europe devraient se réveiller», a-t-elle soufflé au cours d'un entretien avec Le Journal, en marge de la Conférence de Montréal, dans un hôtel du centre-ville lundi.

Lundi matin, les 7500 citoyens évacués de Chibougamau en raison des incendies menaçants ont pu commencer à revenir chez eux, mais la situation demeure très tendue à de nombreux endroits.

En journée, le premier ministre du Québec, François Legault, a remercié le président des États-Unis, Joe Biden, pour ses 124 combattants venus en renfort en Abitibi.

Or, pour Pauline Marois, cet épisode d'incendies intenses qui grugent le Québec doit avoir l'effet d'un électrochoc.

Selon elle, la jeunesse qui veut «changer le monde et avoir un impact sur l'environnement» doit regarder du côté de l'indépendance, qui nous permettrait de «décider de nous-mêmes de notre apport sur la scène internationale».

«Développement énergétique»

Au Journal, l’ex-cheffe péquiste affirme qu’être un pays souverain permettrait aussi de mieux maîtriser «nos politiques de développement énergétique».

«Ottawa a tenté de s’infiltrer et n’a pas réussi complètement», a-t-elle poursuivi.

«Il y a eu un temps où le fédéral voulait intervenir», a-t-elle rappelé.

Pauline Marois est d’avis que l’indépendance «nous donnerait la possibilité de prendre nos propres décisions».

La première femme à occuper la fonction de première ministre de l’histoire du Québec est également convaincue que ce projet national aiderait à «avoir plus de cohérence dans nos politiques fiscales».

«Il reste que le fondement de l’indépendance, c’est la question de la langue et de la culture et du contrôle que nous pourrions avoir sur nos grandes politiques à cet égard-là», a conclu celle qui a été première ministre entre 2012 et 2014.