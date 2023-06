Foules moribondes : Une tentative désespérée des Athletics?

Tentant d’attirer le plus grand nombre d’amateurs possible au Oakland Coliseum mardi soir, les Athletics ont annoncé quelques heures avant le match contre les Rays de Tampa Bay qu’ils remettront tous les profits de la vente de billets à des organismes locaux.

Il s’agit d’un geste très généreux de la part de l’organisation qui ne semble plus connecter avec ses partisans en Californie, et dont le départ vers Las Vegas semble inévitable. Il y a deux mois, un groupe de partisans nommé «Rooted in Oakland» a planifié un «boycottage inversé» le 13 juin afin d’attirer un grand nombre de spectateurs dans le vieil amphithéâtre.

L’objectif de ces fidèles amateurs est de montrer que les habitants d’Oakland n’ont pas oublié les A’s «ont la masse salariale la plus basse de la MLB, que l’organisation a monté le prix des billets après une saison perdante et que le groupe de propriétaires a abandonné les amateurs actuels pour concentrer son attention sur Las Vegas.»

Les deux organismes qu’ont choisis les Athletics sont la Banque alimentaire communautaire du comté d’Alameda et le Fonds d’éducation publique d’Oakland.

Cette saison, les A’s ont les petites foules des ligues majeures de baseball pour leurs parties à domicile, avec en moyenne 8555 personnes franchissant les tourniquets.