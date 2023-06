Hausse des infractions de nature violente à Québec

La ville de Québec a été le théâtre d’une hausse substantielle des infractions contre la personne en 2022 par rapport aux deux années précédentes, notamment celles de natures violentes.

C’est du moins ce que révèle le rapport annuel du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) pour l’année 2022, dévoilé mardi matin.

Sur cette période, le corps de police a recensé pas moins de 8461 infractions contre la personne, soit environ 1000 de plus qu’en 2021 et 2000 de plus qu’en 2020. Bien que le nombre de meurtres soit resté de 4 sur cette même période.

L’augmentation la plus importante se trouve au niveau des voies de fait, qui sont au nombre de 4851 l’an dernier, soit une hausse moyenne de 29% sur les deux années précédentes.

On compte également près de 250 infractions de menaces supplémentaires qui ont été rapportées comparativement à l’année 2021.



Des délits sexuels en légère baisse

Si le rapport de 2021 faisait état d’une certaine hausse de ce genre de crime, la situation semble s’être stabilisée au courant des derniers mois.

On dénombre notamment 410 agressions sexuelles et 25 arrestations pour contacts sexuels sur des mineurs de moins de 16 ans. Les accusations liées à la pornographie juvénile sont au nombre de 72, soit une trentaine de moins que l’an dernier.

Somme toute, les délits de nature sexuelle tous types confondus ont diminué de 10% en un an.

Bilan routier stable

En ce qui a trait aux incidents de la route, la situation est très similaire depuis trois ans.

On ne déplore que six collisions avec décès en 2022, soit une de plus que les deux années précédentes. Les accidents avec blessures graves (44) et légères (713) se maintiennent aussi à quelques pourcentages près.

La différence se situe du côté des infractions en lien avec le code la route. On observe notamment une croissance de 25% des arrestations liées aux capacités affaiblies et de 16% des amendes remises pour des stationnements, ainsi qu’une baisse de 16% de celles pour la vitesse.

Explosion des vols

Les voleurs ont vraisemblablement fait des affaires d’or dans la Vieille capitale en 2022.

On dénombre près de 6000 interventions pour des larcins ou des vols de véhicules. Il s’agit d’une augmentation de plus ou moins 40 % par rapport à 2021 et 2020.

Les fraudes, recels, méfaits et introductions par effractions ont tous aussi augmenté de façon considérable.

Au total, les infractions contre la propriété ont requis une assistance des policiers à 12 316 reprises, soit environ 2500 événements de plus que l’année