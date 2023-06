Il accepte une diminution de salaire pour rester avec les Oilers

Le joueur de centre Derek Ryan a accepté un nouveau contrat de deux saisons avec les Oilers d’Edmonton, mardi.

Le vétéran de 36 ans touchera un salaire annuel de 900 000$. Il aurait pu devenir joueur autonome sans compensation le 1er juillet prochain, lui qui vient de conclure une entente de deux ans qui lui a permis de toucher 1,25M$ annuellement.

En 80 parties en 2022-2023, Ryan a fait mouche 13 fois et fourni sept mentions d’aide pour 20 points. Le natif de Spokane évolue dans la Ligue nationale depuis la saison 2015-2016 et a précédemment porté les couleurs des Hurricanes de la Caroline et des Flames de Calgary.

L’athlète qui n’a jamais été repêché dans le circuit Bettman a joué pour l’Université de l’Alberta et en Europe avant d’obtenir une chance dans la meilleure ligue de hockey au monde à 29 ans.

Depuis, Ryan y a disputé 500 parties et a amassé 191 points.