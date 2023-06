Photo fournie par JMM

Plus de 250 personnes se sont rassemblées au Musée de la civilisation le jeudi 25 mai dernier pour soutenir l’accompagnement des jeunes dans le développement de leurs habiletés socioémotionnelles lors du Cocktail annuel de Jeunes musiciens du monde (JMM) qui fêtent leur 20e anniversaire de fondation cette année. L’événement, qui se déroulait sous la présidence d’honneur du CA de l’organisation, a permis de récolter 92 250 $, qui permettront à l’organisme de continuer d’offrir des activités musicales gratuitement aux quelque 400 élèves des quartiers de Saint-Sauveur, Vanier, Notre-Dame-de-Foy et Maizerets-Giffard-Montmorency. Sur la photo, de gauche à droite : Britta Kröger (La Maison Simons), Agathe Meurisse-Fortier (JMM), Marco Lavoie (Lévesque Lavoie Avocats), Andrée-Anne Perras-Fortin (Robic), Louis-Marie Beaulieu (Desgagnés), Blaise Fortier (Le Saint-Amour), Louis-Jean Cormier (auteur-compositeur-interprète), Marc Dagenais (MALLETTE), Pierre Girard (JMM), Alexi Lemay (LemayMichaud), Natacha Jean (Micro Logic), Bernard Leblanc (La Maison Simons), Mathieu Fortier (JMM) et Guillaume Dumas (ICI Radio-Canada Première).

Une somme record

Photo fournie par la fondation

Le cocktail-bénéfice annuel au profit de la Fondation du Collège mariste de Québec, tenu le 25 mai dernier, a atteint de nouveaux sommets avec la présence de 250 participants et par le montant amassé, soit 107 000 $, qui seront remis au Collège (anciennement Le Séminaire des Pères Maristes) pour la réalisation de ses activités. Le Collège mariste de Québec, une école secondaire privée pour garçons et filles, est situé sur les hauteurs de Sillery dans un environnement naturel exceptionnel, propice aux études et aux activités scolaires. Sur la photo, de gauche à droite : François Sylvain (directeur général du Collège), Jacques Cossette-Lesage (président de la Fondation), père Jean Martel (père mariste) et Jean-Stéphane Bernard (PDG des Offices jeunesse internationaux du Québec), administrateur public et président d’honneur du cocktail.

90 ans

Photo fournie par la famille

Joyeux anniversaire de naissance à Jean-Maurice Demers (photo), originaire et résident de Saint-Gilles qui célèbre ses 90 ans aujourd’hui. M. Demers est connu dans Lotbinière puisqu’il a fondé Transport Jean-Maurice Demers et fils, spécialisé à l’époque dans le transport du bois. Son épouse Geneviève, qui accueille la famille avec grand plaisir tous les dimanches, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants lui souhaitent une bien belle journée.

Les femmes à l’honneur

Photo fournie par la Compagnie St-Charles

Pour une 4e année, les visites guidées des cimetières Saint-Charles et Notre-Dame-de-Belmont sont de retour. Ces balades insolites en calèche-tramway (photo) mettront en lumière cette année les grandes femmes qui ont marqué l’histoire de la Vieille Capitale. Connues ou non, travaillant souvent dans l’ombre de leur célèbre mari, elles étaient toutes intelligentes, surprenantes et courageuses. À travers la majesté des œuvres d’art funéraires et des plus vieux arbres du berceau de l’Amérique du Nord, toute une expérience vous est promise avec Mme Gagnon, guide passionnée et instigatrice de ces visites hors du commun. Les visites guidées auront lieu quatre fois par semaine, les mardis et les jeudis à 10 h et 13 h 30. Rendez-vous sur le site web de la Compagnie Saint-Charles pour plus de détails : https://www.compagniestcharles.ca/evenements/

Anniversaires

Photo AFP

Penny Oleksiak (photo), nageuse canadienne, championne olympique sur 100 m nage libre, en 2016 à Rio de Janeiro, triple médaillée (argent et bronze) aux Jeux olympiques d’été de 2020 à Tokyo, et le bronze au relais 4 x 100 m quatre nages, faisant d’elle l’athlète la plus décorée de l’histoire des Jeux au Canada, 23 ans... Marie-Chantal Lepage, chef cuisinière de Québec (Hilton Québec)... Mary-Kate et Ashley Olsen, jumelles américaines, vedettes de la télé, 37 ans... Glenn Michibata, ex-joueur de tennis professionnel (1983-93), 61 ans... Jacques Rougeau, ex-lutteur professionnel québécois, 63 ans.

Disparus

Photo tirée de Twitter

Le 13 juin 2022 : Carlos Ortiz (photo), 85 ans, boxeur professionnel portoricain qui a détenu des titres mondiaux (super poids léger du monde [1959-1960] et champion des poids légers WBA/WBC [1962-1965, 1965-1968])... 2021 : Maurice Joncas, 84 ans, écrivain québécois qui a marqué la scène culturelle gaspésienne et d’ailleurs par ses livres, ses poèmes, ses peintures... 2019 : Gerry Rochon, 69 ans, considéré comme une véritable encyclopédie sportive... 2019 : Sean McCann, 83 ans, acteur canadien apparu dans plus de 150 films, émissions de télévision et pièces de théâtre... 2018 : Anne Donovan, 56 ans, joueuse de basket-ball américaine, double championne olympique (1984, 1988)... 2014 : Chuck Noll, 82 ans, l’entraîneur qui a mené les Steelers de Pittsburgh à quatre conquêtes du Super Bowl (NFL)... 2010 : Paul Cazeau, 80 ans, conseiller au directeur des officiels de la LHJMQ... 2010 : Jimmy Dean, 81 ans, star américaine de la chanson « country » des années 60... 2006 : Claude St-Jean, 54 ans. En 1972, il avait fondé l’Association canadienne de l’ataxie de Friedreich... 2006 : John Horman, 84 ans, qui a aidé à fonder la LHJMQ... 1998 : Éric Tabarly, 66 ans, navigateur français.