La Fondation CHU Sainte-Justine veut lever 500 M$ d’ici 2028

Les gens d’affaires québécois se mobilisent pour la plus importante campagne de financement jamais menée par un centre hospitalier au Québec.

Pour atteindre son objectif d’un demi-milliard de dollars en dons, la Fondation CHU Sainte-Justine s’est entourée d’un «cabinet de campagne» dont font partie les coprésidents d’honneur Marie-Josée Coutu, présidente de la Fondation Marcelle et Jean Coutu, et Paul Desmarais III, président du conseil et chef de la direction de Sagard.

Parmi les coprésidents de cette campagne, intitulée Voir grand, on note la présence notamment de Charles Emond, président et chef de la direction de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) et celle de Laurent Ferreira, président et chef de la direction de la Banque Nationale. Le porte-parole officiel de la campagne n’est nul autre que le joueur de tennis professionnel Félix Auger-Aliassime.

Pierre-Paul Poulin / Le Journal de Montréal / Agence QMI

«Les enfants ne font jamais les choses à moitié. Dans leur cœur et leur tête, il n’y a pas de frontières. Comme eux, la Fondation CHU Sainte-Justine voit grand. Comme leurs parents, nos ambitions sont de taille pour leur avenir et celui de toute la société. C’est pourquoi notre objectif est de métamorphoser le parcours de chaque enfant, où qu’il soit au Québec», a mentionné Delphine Brodeur, présidente et directrice générale de la Fondation CHU Sainte-Justine.

Les avancées en science et en technologies médicales n’ont jamais eu autant à apporter à la santé humaine, notamment grâce à l’utilisation de la génomique et de l’intelligence artificielle, qui donne accès à une multitude de nouvelles avenues thérapeutiques. Or, ces avancées évoluent extrêmement vite et nécessitent des investissements colossaux, précise le communiqué de la fondation.

L’argent servira entre autres à offrir un avenir plus en santé aux enfants du Québec en faisant notamment avancer la médecine de précision et la santé durable, c’est-à-dire le maintien du bien-être physique, mental et social tout au long de la vie.