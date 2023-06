La pluie souhaitée à Montréal : pour éviter un autre défilé du dimanche en Formule 1

La domination outrageuse de l’écurie Red Bull et le manque de dépassements en course ont malheureusement rendu la Formule 1 très monotone en 2023.

Les quatre dernières épreuves au calendrier, en particulier, n’ont été en réalité que des défilés du dimanche à part quelques débats sporadiques en milieu de peloton.

Les autorités de la F1 ont beau avoir imposé des changements aux monoplaces l’an dernier, pour justement favoriser le spectacle sur la piste, or c’est le contraire qui se produit. Les pilotes éprouvent plus de difficultés à se suivre et à se doubler cette année.

À Miami, le mois dernier, les cotes d’écoute à la télé américaine ont chuté de 20 pour cent par rapport à l’année précédente. Et cette tendance à la baisse s’est aussi manifestée dans plusieurs pays d’Europe.

À Montréal, c’est différent

Par ailleurs, la première des six courses sprint prévues cette année n’a pas eu l’effet escompté à Bakou. C’est comme si les pilotes n’osaient pas prendre trop de risques pour ménager leur voiture en prévision de l’épreuve principale du lendemain.

Bref, les ingrédients de la recette miracle n’ont pas encore été trouvés.

Par contre, la bonne nouvelle dans le cas du Grand Prix du Canada, qui aura lieu dimanche au Circuit Gilles-Villeneuve, c’est qu’il y passe toujours quelque chose en raison notamment de la configuration du tracé.

L’autre facteur qui pourrait pimenter la course, c’est la météo alors que les prévisions ne sont guères reluisantes pour toute la fin de semaine.

Ce n’est certes pas des conditions idéales pour assister à un Grand Prix, mais nous sommes rendus à un point où l’on souhaite justement que des pilotes plus doués sous la pluie viennent bouleverser la hiérarchie.