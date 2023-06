La rémunération des patrons de Saputo bondit

Le PDG de Saputo, Lino Saputo Jr, et trois autres dirigeants de l’entreprise québécoise ont vu leur rémunération augmenter significativement, l’an dernier.

M. Saputo a gagné 5,14 millions $ au cours de l’exercice qui a pris fin le 31 mars, indique un document réglementaire déposé la semaine dernière. C’est trois fois plus que la rémunération de 1,63 million $ qu’il a reçue l’année précédente et 18 % de plus qu’en 2020-2021.

Le grand patron a notamment eu droit à une prime annuelle de 3,4 millions $ alors qu’il n’avait rien reçu à ce chapitre en 2021-2022.

Le chef des finances, Maxime Therrien, a touché 5,15 millions $ l’an dernier, soit 30 % de plus que l’année précédente.

Le chef de l’exploitation pour l’Amérique du Nord, Carl Colizza, a gagné encore plus: il a touché 6,22 millions $ l’an dernier, soit 31 % de plus qu’en 2021-2022.

Enfin, la chef des ressources humaines, Gaétane Wagner, a touché 4,33 millions $ l’an dernier, soit 4,8 % de plus que l’année précédente.

Revenus et profits en hausse

Au cours de l’année 2022-2023, Saputo a vu ses profits nets bondir de 127 % pour atteindre 622 millions $ sur des ventes de 17,8 milliards $, en hausse de 19 %.

À la Bourse de Toronto, l’action de Saputo a progressé d’environ 17 % au cours des 52 dernières semaines.

Le titre a toutefois chuté de façon marquée, la semaine dernière, en raison de la détérioration récente des conditions de marché.