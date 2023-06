Lana Del Rey quitte les réseaux sociaux

Lana Del Rey a quitté Instagram.

L'interprète de Summertime Sadness a annoncé dans ses Stories Instagram au cours du week-end qu'elle désactiverait son compte car elle n'avait plus besoin de promouvoir ses concerts ou le nouvel album de son père Rob Grant.

« Merci beaucoup pour tout, a-t-elle écrit à côté d'une photo d'elle avec un papillon sur le nez. Maintenant que le disque de Rob est sorti et que vous savez où je vais en tournée, ce compte se ferme. Bonne chance et je vous aime. »

De son vrai nom Elizabeth Grant, la star de 37 ans avait précédemment quitté Instagram en 2021. Les fans devaient demander à accéder à son compte Instagram privé, intitulé honeymoon, où elle partageait des photos de sa vie personnelle et se lançait occasionnellement dans des Instagram Live.

Son père Rob a sorti son premier album, Lost at Sea, vendredi. Elle apparaît sur la chanson titre ainsi que sur le morceau Hollywood Bowl.

La chanteuse, qui a sorti l'album Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd en mars, s'est engagée à se produire dans divers festivals au cours des prochains mois. Lana Del Rey sera notamment la tête d'affiche de l'Other Stage au festival de Glastonbury le 21 juin et du BST Hyde Park à Londres le 9 juillet.