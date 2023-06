L'ex-directrice par intérim Sophie Roy quitte le SPVM

L’ancienne directrice par intérim Sophie Roy, a récemment annoncé son départ, au moment où le nouveau patron Fady Dagher s’apprête à remanier son état-major.

Sophie Roy, qui compte 35 années de services, était prête à rester encore longtemps, car elle convoitait en novembre dernier le poste finalement obtenu par M. Dagher.

Mais quelques mois après avoir mordu la poussière, elle part officiellement à la retraite avec une vingtaine d'autres policiers, selon une liste transmise à l’interne en date du 5 juin dernier, dont notre Bureau d’enquête a obtenu copie.

«Elle avait la réputation d’une femme avec du caractère», affirme André Durocher, ancien inspecteur et ancien chef des communications au Service de police de la ville de Montréal (SPVM).

Prise de bec

Selon nos sources, les derniers mois ont été tumultueux pour Mme Roy. Elle a entre autres eu une prise de bec avec le directeur général adjoint à la sécurité publique de la Ville, Martin Prud’homme, lors d’une réunion à laquelle assistaient plusieurs membres de l’état-major, l’automne dernier.

Mme Roy avait alors reproché à Prud’homme de s’être ingéré dans les opérations du SPVM en appelant directement un commandant, sans qu’elle en soit préalablement avisée.

«L’arrivée d’un nouveau chef entraîne toujours une réorganisation. Fady Dagher ne fait pas exception. Il va tenter de s’entourer de personnes qui partagent sa vision», ajoute André Durocher.

Et tout porte à croire qu'elle ne figure pas dans le remaniement que s’apprête à annoncer le chef Fady Dagher au cours des prochains jours.

Manque de policiers

Le départ de Mme Roy survient un peu plus d’un an après qu’elle a été la première femme dans l’histoire du SPVM à occuper la grande chaise. Elle avait remplacé par intérim le directeur sortant, Sylvain Caron, en mai 2022, et faisait partie d’une courte liste de candidats qui avaient obtenu une entrevue pour diriger à long terme le plus grand service de police municipal du Québec.

C’est finalement Fady Dagher, pourtant fort d’un nouveau contrat de 8 ans à la tête de la police de Longueuil, qui a été recruté par Martin Prud’homme pour un mandat de 7 ans à Montréal.

Ce départ arrive aussi au moment où la criminalité est en forte hausse, selon le dernier bilan annuel du SPVM dévoilé en primeur par notre Bureau d’enquête le 9 juin. Les crimes contre la personne ont notamment augmenté de 21% et les meurtres, de 43% par rapport à la moyenne des 5 dernières années.

Le SPVM peine à garder la tête hors de l’eau en matière de recrutement et de rétention du personnel. L’organisation était déjà en déficit de 436 policiers à la fin 2022.

Durant sa carrière de 35 années au SPVM, Sophie Roy aura occupé plusieurs postes névralgiques:

de décembre 2022 à juin 2023: directrice adjointe

d'avril 2022 à décembre 2022: directrice

d'octobre 2020 à mai 2022: directrice adjointe à la direction des enquêtes criminelles

d'avril 2019 à octobre 2020: directrice adjointe à la direction de la gendarmerie