Le Festival de cinéma de la ville de Québec annonce la création d'un prix du public Jean-Marc-Vallée

Un nouveau prix du public, créé en l’honneur du regretté cinéaste Jean-Marc Vallée, sera inauguré lors de la 12e édition du Festival de cinéma de la ville de Québec (FCVQ), en septembre prochain, a appris Le Journal.

Le tout premier Prix Jean-Marc-Vallée sera ainsi remis à un long métrage de la sélection par Alex Vallée, le fils du réalisateur, en complicité avec la famille du cinéaste. Décerné par un vote du public, ce nouveau prix récompensera chaque année le film coup de cœur des festivaliers.

Joint par Le Journal, Alex Vallée a dit accueillir avec fierté ce nouvel hommage rendu à son père, Rappelons que Jean-Marc Vallée est décédé d’un malaise cardiaque soudain le 25 décembre 2021, à l’âge de 58 ans.

«Tous les hommages rendus à mon père nous font plaisir, à la famille et à moi, indique Alex Vallée. On est toujours très contents et reconnaissants de voir que les gens veulent édifier sa mémoire et continuer à parler de son œuvre et de son travail.»

Pour souligner la création de ce prix, des projections de C.R.A.Z.Y. – le classique de Jean-Marc Vallée – et de Wild auront lieu respectivement sur la place D’Youville et au Diamant, en présence de plusieurs proches et collaborateurs du cinéaste.

Pour le nouveau directeur général du FCVQ, le cinéaste Hugo Latulippe (Ce qu’il reste de nous), il allait de soi que le prix du public du festival porte le nom de Jean-Marc Vallée.

«Un prix du public, ça rejoint complètement le cinéma de Jean-Marc, fait valoir Latulippe qui s'est lié d'amitié avec Vallée lors d'un séjour à Los Angeles, pendant les années 1990.

«Jean-Marc faisait un cinéma que les gens aimaient énormément. Il était un des rares cinéastes qui arrivait à rejoindre à la fois le grand public et les cinéphiles. La recette magique qu’on recherche en tant que directeur général d’un festival, c’est de créer un événement populaire qui soit en même temps artistiquement pertinent et sur la coche. Le prix du public Jean-Marc-Vallée s’inscrit dans cette volonté-là.»

Invitée d'honneur

Le FCVQ a levé le voile mardi sur une partie de la programmation de sa 12e édition, la première concoctée par Hugo Latulippe, qui se déroulera dans la Capitale-Nationale, du 13 au 17 septembre.

En plus de recevoir la visite de l’actrice Christine Beaulieu, qui agira à titre d’invitée d’honneur (elle participera notamment à une rencontre avec le public animée par Hugo Latulippe), le festival présentera en formule ciné-concert avec les Violons du Roy le chef-d’œuvre Le mécano de la Générale, coréalisé en 1926 par Clyde Bruckman et Buster Keaton.

La musique originale sera composée et dirigée par le pianiste et chef d’orchestre québécois Gabriel Thibaudeau, considéré comme l’un des plus grands accompagnateurs de films muets au monde. Cet événement, présenté en première mondiale, aura lieu les 16 et 17 septembre au Palais Montcalm.

Le FCVQ confirme aussi que la grande scène extérieure de la place D’Youville sera de retour et proposera une vingtaine d’activités gratuites et ouvertes à tous.

La programmation du 12e FCVQ sera dévoilée vers la mi-août.