Loi C-18: le sort des médias d’information et des géants du web se joue au Sénat

OTTAWA | La Loi sur les nouvelles en ligne, qui contraindrait Google et Facebook à payer les médias d’information pour leurs contenus, est passée au crible au Sénat aujourd’hui.

Adoptée en décembre par la Chambre des communes, elle doit maintenant obtenir l’aval du Sénat. Les sénateurs l’étudient donc article par article après avoir entendu une série de témoins dans les dernières semaines.

La législation a pour but de forcer les plateformes numériques, principalement Google et Facebook, à conclure des ententes d’indemnisation équitables avec toutes les entreprises de presse, quelle que soit leur taille, pour le partage de leurs contenus.

Le sénateur conservateur Claude Carignan a proposé un amendement qui exclurait CBC et Radio-Canada du projet de loi, car il juge que ce ne serait pas équitable que ces médias déjà majoritairement financés par l’État bénéficient en plus des fonds des géants du web. La proposition a cependant été battue à plate couture.

M. Carignan a aussi pesé pour limiter le pouvoir du CRTC dans l’application de C-18, afin de protéger la liberté des salles de presse, comme l’ont demandé plusieurs patrons de presse, dont ceux du Globe and Mail. Mais cet amendement a lui aussi été rejeté.

Info locale

Les patrons de presse de tous horizons ont multiplié les sorties publiques ces dernières semaines pour presser l’adoption de la législation avant la fin de la session parlementaire prévue le 23 juin.

Pour les patrons de Hebdos Québec, qui distribuent 10,3 millions d’exemplaires de journaux locaux dans la province chaque année, adopter cette loi permettrait de «préserver les nouvelles locales».

Benoît Chartier et Sylvain Poisson soulignent que leurs hebdomadaires «sont essentiels à la vitalité démocratique» et «hors des grands centres, ils sont souvent les seuls à jouer un tel rôle».

Ils contredisent donc Meta (Facebook), selon qui la loi «profiterait principalement aux diffuseurs – et non aux journaux locaux et régionaux».

Intimidation

Les géants du web menacent de bloquer les médias de leurs plateformes si C-18 est adoptée. Ils ont déjà mené des tests à cette fin dans les derniers mois, y compris au sujet d’enjeux de sécurité publique aussi importants que les feux de forêt.

Ce matin, les pages Facebook du Journal de Montréal, du Journal de Québec et de TVA Nouvelles sont toutes bloquées pour certains utilisateurs. Un «moyen de protestation pour ne pas payer leur juste part», a dénoncé le président et chef de la direction de Québecor, Pierre Karl Péladeau.

Des menaces mises à exécution. Pour des milliers de Québécois/es aujourd’hui, les pages Facebook @JdeQuebec, @JdeMontreal & @tvanouvelles, comme celles d’autres médias canadiens, sont bloquées de leurs contenus par Meta par représailles au projet de loi C18. @NosCommunes @SenatCA pic.twitter.com/7aLMwy5hrI — Pierre Karl Péladeau (@PKP_Qc) June 13, 2023

Si elle devenait définitive, cette mesure pourrait avoir des effets forts néfastes, car «nous avons besoin de la force de ces plateformes pour amplifier nos contenus et rejoindre les utilisateurs là où ils se trouvent», a déclaré le directeur du Devoir, Brian Myles, devant les sénateurs en mai.

Mais Chris Pedigo, de l’organisation Digital Content Next, qui représente plus de 60 médias influents, dont le New York Times et Bloomberg, appelle Ottawa à ne pas se laisser intimider.

Il rappelle qu’au cours de la dernière décennie, les géants du web ont accaparé 80% à 90% des revenus publicitaires, asphyxiant complètement les salles de nouvelles.

«Pour certains médias, leur santé financière est en jeu», a dit la sénatrice indépendante Julie Miville-Dechêne, qui a fait adopter un amendement exigeant que les géants du web s’entendent avec les médias dans les six mois suivant l’adoption de la loi dans le but de forcer des négociations rapides.

En mai 2022, un sondage Pollara Strategic Insights indiquait que 80% des Canadiens étaient favorables à l’adoption du projet de loi C-18.