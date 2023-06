Même si le ministre est impopulaire: les Québécois appuient le plan Drainville en éducation

Politicien impopulaire, le ministre Bernard Drainville peut tout de même compter sur l’appui des Québécois dans sa croisade pour réformer le réseau scolaire et améliorer l’enseignement du français à l’école.

La cote d’amour du ministre de l’Éducation auprès de la population est en baisse et en fait l’un des politiciens les plus clivants au Québec, selon un baromètre des personnalités politiques qui sera publié samedi dans le Journal.

«Il est égratigné depuis qu’il est ministre du gouvernement», analyse le sondeur Jean-Marc Léger.

Malgré tout, sur le fond des choses, les citoyens sont plutôt d’accord avec les mesures qu’il propose. Le coup de barre qu’il souhaite apporter à la gouvernance du système d’éducation est appuyé par une majorité de Québécois.

Pas moins de 54% des gens sont favorables à ce que le gouvernement s’approprie le pouvoir de nommer et de congédier les patrons des centres de services scolaires, même si ces dispositions ont suscité de nombreuses critiques. Seulement le tiers des citoyens y sont défavorables.

Plus d’écriture en classe

Le plan de match du ministre Drainville pour renforcer le français à l’école bénéficie d’un appui encore plus net de la population.

Près de quatre Québécois sur cinq sont mûrs pour une révision des programmes de français au primaire et au secondaire. Ils sont encore plus nombreux à vouloir qu’on donne une plus grande place à l’écriture en classe.

Pas moins de 75% des gens sondés sont aussi d’avis que les enseignants des autres matières doivent porter davantage attention aux fautes d’orthographe des élèves.

Rappelons la baisse drastique du taux de réussite à l’épreuve ministérielle d’écriture de cinquième secondaire, qui est passé de 79% en 2019 à 69,8% en 2022.

«La difficulté actuellement de Bernard Drainville, c’est qu’il parle de réforme. Les gens, ce ne sont pas des réformes qu’ils veulent, ce sont des résultats», constate Jean-Marc Léger.