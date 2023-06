Message à Justin Trudeau: il faut vider la fosse septique

Vous trouverez difficilement une affaire plus mal gérée que celle de l’ingérence chinoise par le gouvernement Trudeau.

Souvenez-vous. Les partis d’opposition demandaient une enquête publique.

Trudeau nomme plutôt un rapporteur spécial, chargé de déterminer si une enquête est nécessaire.

Éthique

L’homme en question est un vieil ami. Zéro crédibilité dès le départ.

Sans surprise, son rapport conclut qu’une enquête n’est pas requise. Zéro crédibilité à l’arrivée.

Je dis à un ami : « On dirait que le rapport a été écrit par Justin lui-même. » Il me répond : « Quoi, c’est pas le cas ? »

Sa crédibilité en lambeaux, le rapporteur démissionne vendredi dernier.

Retour à la case départ ? Non, le gouvernement est plus enfoncé dans la crise qu’au début.

Primo, il donne encore plus l’impression d’avoir des choses à cacher.

Deuxio, l’écoulement du temps a permis à des tas de rumeurs sur cette ingérence chinoise de gonfler et de se répandre.

Ce n’est pourtant pas comme si le gouvernement Trudeau n’avait pas une formidable expertise en crises à saveur éthique.

Souvenez-vous des vacances de Trudeau sur l’île privée de son ami, l’Aga Khan.

Souvenez-vous des pressions exercées sur sa propre ministre de la Justice pour qu’elle suspende les poursuites contre SNC-Lavalin.

Souvenez-vous du ministre des Finances Bill Morneau, contraint de démissionner à cause du scandale WE Charity, lui qui n’avait déjà pas déclaré sa villa en Provence.

On passera rapidement sur le ministre de Pêches et Océans, Dominic LeBlanc, qui donne un contrat de plusieurs millions au cousin de sa femme, et sur la ministre du Commerce Mary Ng, qui donne aussi des contrats de formation médiatique à une amie.

Et on ne parle ici que des manquements éthiques.

On pourrait évoquer la non-gestion des frontières au début de la pandémie, le siège d’Ottawa par des camionneurs, la risible tournée indienne costumée, l’hypocrisie absolue de son discours environnemental, etc.

Quand un gouvernement avec une éthique aussi élastique réussit tout de même à se faire élire et réélire, il finit par croire qu’il trouvera encore une façon de s’en tirer.

Pas cette fois.

Que le leader du gouvernement à la Chambre, Dominic LeBlanc, se dise prêt à recevoir les suggestions des partis d’opposition sur le mandat et le fonctionnement d’une éventuelle commission d’enquête montre qu’il n’y a plus de lapins dans le chapeau libéral.

Que tout cela augmente le cynisme considérable du Canadien moyen envers la politique est le dernier souci de Trudeau, qui n’a jamais fait de politique que pour lui-même.

Été

Le gouvernement espère évidemment que l’arrivée de l’été — une saison morte en politique — fera baisser la tension.

Il se gagnera peut-être un répit de quelques semaines, mais l’affaire reviendra à l’automne.

Cette fois, dos au mur, sans porte de sortie, ayant épuisé toutes ses tactiques de diversion, le gouvernement Trudeau devra se résoudre à une enquête publique, indépendante, et dirigée par une personne nommée par le Parlement et non par lui.

Il faut vider la fosse septique.