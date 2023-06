Paris sportifs: les meilleures offres de mercredi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du mercredi 14 juin qui valent le détour.

Soccer : Dynamo de Houston c. Los Angeles FC

Le Dynamo a bien beau occuper le septième échelon de l’Association de l’Ouest de la Major League Soccer (MLS), il a montré qu’il valait bien mieux il y a quelques jours seulement. À Houston, la formation texane a vaincu la puissante équipe de Los Angeles par la marque de 4 à 0, samedi. La revanche aura lieu mercredi, au Banc of California Stadium. Comme pour le CF Montréal, le mois de mai a été très occupé pour le LAFC. Les dernières semaines ont été difficiles pour le moral avec des éliminations en Coupe des États-Unis et en finale de la Ligue des champions de la CONCACAF. Le retour à la normale ne s’est pas passé comme prévu et tant que le groupe n’aura pas obtenu le repos escompté, il faudra que les attentes demeurent raisonnables.

Prédiction: Victoire du Dynamo de Houston – 6,25

Tennis: Gabriel Diallo c. Alex Michelsen

PHOTO COURTOISIE SARAH-JADE CHAMPAGNE/TENNIS CANADA

Gabriel Diallo continue de gagner du galon sur le circuit de l’ATP en livrant de belles performances en 2023. Le Québécois, désormais 139e au monde, dispute un deuxième tournoi consécutif en Grande-Bretagne et son parcours à Nottingham s’est bien amorcé mardi. Le jeune homme de 21 ans a disposé facilement du Français Enzo Couacaud en deux manches identiques de 6-3. Michelsen, 18 ans seulement, est un joueur issu des qualifications. Au premier tour du tableau régulier, il a battu en trois manches le partenaire de double de Diallo, l’Australien Aleksandar Vukic. À Little Rock, au début du mois de juin, un autre Québécois, Alexis Galarneau, avait mis fin à son aventure en deuxième ronde.

Prédiction: Victoire de Gabriel Diallo – 1,54

Soccer : Croatie c. Pays-Bas

Deux équipes qui ont fait un très beau parcours à la plus récente Coupe du monde de soccer se retrouvent en demi-finale de la Ligue des nations de l’UEFA. Les Pays-Bas avaient atteint les quarts au Qatar, tandis que la Croatie s’est inclinée en demi-finale. C’est l’Argentine qui a été le bourreau chaque fois. Les Néerlandais détiennent un avantage certain pour ce match, puisqu’ils joueront devant leurs partisans à Rotterdam. Deux joueurs importants, l’attaquant Memphis Depay et le défenseur Matthijs de Ligt, n’y seront pas puisqu’ils sont blessés, mais le sélectionneur Ronald Koeman ne manque pas de cartes dans son jeu. Du côté croate, c’est l’excitant arrière Josko Gvardiol qui ratera le duel.

Prédiction: Victoire des Pays-Bas – 1,98