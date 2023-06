Pour régler un problème érectile

Je m’adresse à celle qui vous a décrit les problèmes érectiles de son mari pour lui souligner que mon deuxième mari, diabétique, était comme le sien. Ce fut difficile pour lui de m’en parler. Mais comme c’était un homme bon et généreux, j’ai décidé de l’aider à faire l’amour sans pénétration. Nous avons acheté un vibrateur et nous avons appris à nous caresser et nous masturber mutuellement. Avec le temps, il a fini par connaître la jouissance. Ce fut fort maladroit de sa part de demander à son mari si elle pouvait aller voir ailleurs. Car même si elle trouvait un homme qui la pénètre comme elle le souhaite, qui lui dit qu’il aurait les mêmes qualités que son mari ?

Bonne chance

Comme je le lui soulignais dans ma réponse, quand on aime un homme et que ses fonctions érectiles déclinent, c’est avec lui qu’on doit chercher les moyens de pallier.