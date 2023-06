Québecor veut conserver la culture imprégnée aux Remparts par Tanguay et Roy et leurs valeurs

Québecor veut accorder toute la place au départ de Jacques Tanguay et de Patrick Roy avant de spéculer sur l’identité des remplaçants.

«C’est immense ce qu’ils ont accompli au cours des 25 dernières années et c’est une journée pour célébrer leurs accomplissements, a déclaré le chef de l’exploitation du Groupe sports et divertissements de Québecor Martin Tremblay. Jacques Tanguay et Patrick Roy sont les deux plus grands bâtisseurs de la nouvelle génération des Remparts.»

«C’était émouvant et inspirant de les entendre partager leur expériences des 25 dernières années, de poursuivre Tremblay qui assure avoir tenter de convaincre les deux hommes de demeurer en poste jusqu’à la dernière minute. Il y a aura des nouvelles personnes en poste, mais on ne remplace pas des bâtisseurs comme Jacques et Patrick. Il est facile de perdre une culture d’équipe et c’est long de la rebâtir. On doit s’inspirer d’eux.

Même culture et mêmes valeurs

S’il ne veut pas se prononcer sur les candidats potentiels à la succession des deux hommes, Tremblay assure une chose. «Nous allons conserver la culture et les valeurs que ces deux grands ont amené à l’équipe. Les valeurs de passion, de volonté de gagner sur la glace et de la proximité avec la communauté vont demeurer celles des Remparts.»

Quel impact aura le départ de Tanguay et de Roy sur l’organisation? «C’est tellement normal que des partisans soient tristes de les voir partir après une récolte jamais vu de trois trophées, a convenu Tremblay, mais la vie doit continuer. Le succès dans les séries éliminatoires va apporter de l’oxygène pour le retour des amateurs en 2023-2024.»

Si on ne le verra plus derrière le banc, Roy assure qu’il va demeurer un grand partisan des Remparts. «Je ne serai plus derrière le banc, mais je serai toujours derrière eux.»

«À un certain moment, le slogan de l’équipe était tatoué Remparts et c’est le cas de Jacques et Patrick, de renchérir Tremblay. Je n’ai jamais douté qu’ils seraient toujours derrière nous.»

Patrick Roy est lui aussi confiant que les amateur seront au rendez-vous. «Les Remparts de Québec, ça va au-delà de Jacques Tanguay et Patrick Roy. C'est plus gros que nature. Je peux te faire une prédiction : on part aujourd'hui mais il va y avoir un match de hockey qui va se jouer août. Quand mon successeur va partir, il y a un match qui va se jouer en août aussi. Les Remparts, c'est éternel. Au-delà de nous, les Remparts ont gagné le coeur des gens et les gens seront toujours derrière nous, j'en suis convaincu.»

Un poste ou deux?

Est-ce que les propriétaires vont embaucher deux personnes pour occuper les postes d’entraîneur-chef et de directeur-gérant ou miser sur une seule? «Il est encore trop tôt pour répondre à cette question, a indiqué Tremblay. On va prendre le temps de bien faire les choses. Simon (Gagné) incarne les valeurs des Remparts, mais je n’irai pas plus loin dans mes commentaires par respect pour Jacques et Patrick.»

Présent à l’annonce de Tanguay et Roy, Gagné a quitté sans discuter avec les membres des médias. Porte-couleurs des Harfangs quand Tanguay, Roy et Michel Cadrin ont acheté l’équipe en 1996 avant de faire revivre les Remparts deuxième génération la saison suivante, Gagné aura été associé à Tanguay et Roy pour leur dernier tour de piste.

S’il n’en tient qu’à Roy, Gagné est prêt pour assumer la relève. «Il n’y aucun doute que Simon est prêt à prendre la relève.»

Le plan de Roy et Tanguay était de confier les rênes de l’équipe à Gagné avec l’ancien portier dans la chaise de dégé, mais leur départ change la donne. D’une part, l’ancien choix de 1ère ronde des Flyers de Philadelphie sera-t-il intéressé à se lancer dans ce nouveau rôle sans la présence de ces deux acolytes et, d’autre part, Québecor a-t-il d’autres plans pour son prochain entraîneur-chef?