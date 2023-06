Rabaska: Marchand reconnaît que tout n'est pas «au beau fixe»

Le maire de Québec admet que la querelle entre le Port de Québec et la Ville de Lévis sur Rabaska n’est pas idéale dans le contexte où l'on essaie de développer une zone économique métropolitaine.

Bruno Marchand réagissait mardi à la dispute entre Lévis et le Port sur la question des terres de Rabaska. La veille, le maire Gilles Lehouillier attaquait le Port en pleine séance du conseil municipal, l’accusant de travailler «en coulisse» pour lui nuire.

Interrogé à ce sujet mardi, Bruno Marchand convient que la situation est délicate. «On n’est pas dans une situation où tout est au beau fixe.»

Il dit espérer que cela n’aura aucune conséquence sur la zone économique métropolitaine que plusieurs acteurs régionaux, le gouvernement et les deux villes en tête, veulent implanter. «Est-ce que ça va affecter le début de la création de la zone économique? J’espère que non, on va voir.»

Une place importante

Il ne veut pas se mêler du différend entre l’Administration portuaire et la Ville de Lévis, mais il rappelle que pour lui, le Port a une place importante dans le développement économique de Québec.

En tant que «tiers éloigné», il dit avoir un œil sur la situation.

Entre l'arbre et l'écorce

Le maire a navigué prudemment dans cette situation qui le place entre l’arbre et l’écorce. «Je suis au cœur de la zone économique. Cependant, pour la question des terres de Rabaska, je suis un tiers éloigné.»

C’est à Lévis et au Port de s’entendre, martèle-t-il, mais, selon lui, «ça ne peut pas ternir ce qu’on souhaite faire avec la zone économique. Ça ne devrait pas [ternir], on va l’espérer».

La première rencontre de la ZEM est prévue pour le 22 juin, à Lévis.

– Avec la collaboration de Taïeb Moalla