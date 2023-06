Repêchage du baseball majeur: combien de Québécois seront choisis en 2023?

Les noms de Connor Bedard, Adam Fantilli, Leo Carlsson, Will Smith, Matvei Michkov puis, plus près de chez nous, Gabriel Perreault, Ethan Gauthier et Étienne Morin alimentent les discussions à l’approche du prochain repêchage de la Ligue nationale de hockey, mais le baseball majeur tiendra aussi son encan annuel dans les prochaines semaines, soit du 9 au 11 juillet.

Si plusieurs espoirs du hockey étaient rassemblés à Buffalo pour le «NHL Combine» durant le récent week-end, de nombreux jeunes joueurs de baseball participent ces jours-ci à la «MLB Draft League».

Parmi eux, il y a un Québécois qui effectue du bon boulot au monticule, n’ayant permis aucun coup sûr en plus d’enregistrer six retraits au bâton en trois manches de travail dans l’uniforme des Black Bears de West Virginia. Le releveur droitier Louis-Philippe Langevin gagne évidemment des points aux yeux des recruteurs, même si la «MLB Draft League» n’est qu’un outil parmi tant d’autres pour l’évaluation des joueurs qui s’étend sur de nombreuses années.

LP Langevin 🇨🇦 comes in to close and secured the 🐻 win with 2️⃣K!



FINAL SCORE—



WVBB: 11

TRE: 6 pic.twitter.com/vhWkjsVUMH — WV Black Bears (@WVBlackBears) June 11, 2023

«Je me suis entraîné fort en gymnase et j’ai changé certaines habitudes. Je lance maintenant régulièrement à 94 ou 95 milles à l’heure et il y a de plus en plus de dépisteurs qui s’intéressent à moi», a indiqué Langevin, en toute humilité, lorsque joint mardi en Pennsylvanie.

Langevin, 19 ans, est originaire de la région de Québec. Il a connu une saison exceptionnelle avec les Diamants, dans la Ligue de baseball junior élite du Québec, en 2022. L’artilleur a ensuite repris le chemin du collège Wabash Valley, dans l’État de l’Illinois, ayant pris part récemment à la Série mondiale des JuCo. Un de ses lancers a alors été chronométré à 97 milles à l’heure, un sommet personnel.

La patience est de mise

La «MLB Draft League», qui rassemble plusieurs espoirs au sein de six équipes à compter du mois de juin, n’a pas un impact majeur sur l’issue du repêchage. Les saisons des joueurs dans la NCAA sont davantage scrutées à la loupe, tout comme certaines ligues estivales, comme la «Cape Cod League». C’est pourquoi Langevin pourrait encore devoir patienter avant d’être repêché. Le bassin des bons joueurs américains est tellement grand.

S’il n’est pas sélectionné au repêchage ou s’il n’obtient pas le boni de signature souhaité, Langevin conserve justement l’option de se joindre à la NCAA, en première division, avec l’Université de la Louisiane à Lafayette dans la prochaine année.

«J’ai un montant en tête en vue du repêchage que je crois assez raisonnable», a confié Langevin, à propos d’un éventuel boni de signature.

Plus de 600 joueurs choisis

En plus des Québécois œuvrant déjà dans la NCAA, quelques autres jeunes font l’objet de prometteurs rapports des recruteurs, que ce soit Robin Villeneuve, Marek Lalonde, Elliot Cadieux-Lanoue ou Jérémy Pilon, pour ne nommer que ceux-là. Dans le cas de Pilon, qui a récemment dû subir une intervention chirurgicale, il est bon de rappeler qu’il avait été un choix de 18e ronde des Blue Jays en 2022. Le lanceur gaucher n’a toutefois pas été en mesure de s’entendre avec l’organisation torontoise et, à 17 ans, il prendra logiquement le chemin de la prestigieuse Université de l’Alabama. À moins d’une surprise!

Le prochain repêchage du baseball majeur comptera 20 rondes et prévoit la sélection d’un total de 614 joueurs. L’an dernier, trois Québécois avaient été choisis. Avant Pilon, les lanceurs Cédric De Grandpré et Nathan Landry ont été repêchés respectivement par les Braves d’Atlanta (en 13e ronde) et les Red Sox de Boston (au 15e tour). Les deux poursuivent d’ailleurs leur progression au sein de ces organisations.

NOS QUÉBÉCOIS

PANTHÉON DU BASEBALL CANADIEN

Denis Boucher peaufine son discours

C’est le week-end prochain que Denis Boucher, qui a notamment lancé avec les Expos de Montréal en 1993 et 1994, sera intronisé au Temple de la renommée du baseball canadien. Boucher a fait ses preuves comme joueur, entraîneur et recruteur, mais il se montre autrement plus nerveux à l’idée de livrer un discours devant les convives qui seront présents samedi à St. Marys, en Ontario. Élu en 2020, le descripteur Jacques Doucet fait le voyage et sera aussi officiellement intronisé.

Photo d'archives

BREWERS DE MILWAUKEE

Abraham Toro fait le travail

Pas facile pour un joueur de baseball de garder le rythme lorsqu’il est peu utilisé. Or, Abraham Toro a relevé le défi avec brio, dimanche, quand il a été envoyé tardivement dans la mêlée pour les Brewers. Malgré une défaite de 8 à 6 des siens face aux A’s d’Oakland, Toro a profité de son unique présence au bâton, en fin de neuvième manche, pour claquer un simple et produire deux points. Les Brewers entamaient par ailleurs, mardi soir au Minnesota, une courte série de deux matchs face aux Twins. Duel probable entre Toro et Édouard Julien. Si les deux jouent, évidemment.

Getty Images via AFP

CAPE COD LEAGUE

Une victoire signée par Antoine Jean

Son parcours a été parsemé de blessures, mais le lanceur gaucher Antoine Jean coche toujours présent. Il porte à nouveau les couleurs des Commodores de Falmouth, cet été, dans la Cape Cod League. Âgé de 21 ans, Jean a d’ailleurs signé la victoire pour son équipe, lundi, après avoir blanchi l’adversaire en deux manches. Dans la NCAA, le Québécois a conservé un dossier de 10-2 et une moyenne de points mérités de 3,51 avec l’Université de l’Alabama entre 2020 et 2022. Repêché en 17e ronde par les Twins en 2019, Jean avait alors préféré prendre le chemin de la NCAA.