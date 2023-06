Retour à la maison pour le Trifluvien coincé au Vietnam

Rien ne sera plus pareil pour Guy Gélinas, ce Trifluvien qui a passé 100 jours au Vietnam contre son gré alors que les autorités policières enquêtaient sur le décès de son épouse survenu dans un accident de la route. Il a finalement pu rentrer au pays seul, laissant derrière lui sa belle-famille.

Jusqu'au moment de l'embarquement, il doutait qu'on le laisse quitter le pays avant la mi-juillet. Finalement, à sa grande surprise, tout s'est bien déroulé, aucun accrochage une fois à l'aéroport.

C'est dans un mélange d'émotions que Guy Gélinas et sa fille Katy ont rencontré l'équipe de TVA Nouvelles.

C'est le troisième avocat au dossier qui a réussi à faire bouger les choses, lui qui est entré en contact avec la famille grâce aux réseaux sociaux. Il s’agit là de sa spécialité: les causes criminelles sociales qu'il médiatise sur sa page Facebook pour faire pression.

«La situation juste avant que lui entre dans le dossier, ça commençait à se tourner contre mon père. On l'accusait de trucs non fondés, qui n'étaient vraiment pas justes... Le fait qu'il soit d'Hanoï aussi, qu'il ne soit pas local, parce que local, on se rend compte qu'il y a beaucoup de corruption», a expliqué Katy.

Le chauffeur fautif est accusé de violation du code routier causant la mort, de ne pas avoir porté secours aux victimes lors de l'accident et de délit de fuite. Il est toujours en liberté, au grand désespoir de la famille.

«Comment je le perçois? Ils m'ont offert d'aller le voir le lendemain pour lui parler...Pfff... J'ai dit non. Tout le monde est comme frustré de ça. C'est fou, il n'est pas en prison et il a tué une personne», a mentionné M. Gélinas.

Les démarches ont été longues et ardues. Le plan des prochains jours pour Guy Gélinas sera de visiter son médecin afin de faire vérifier son pied toujours endolori, de faire des démarches d'indemnisation auprès de la SAAQ et surtout d’entamer le deuil de son épouse auprès de ses deux filles.