Royaume-Uni: trois morts dans le centre-ville de Nottingham, bouclé par la police

La ville de Nottingham, dans le centre de l'Angleterre, s'est réveillée bouclée par la police mardi après la découverte de trois personnes tuées à plusieurs endroits dans un "incident tragique" impliquant une camionnette.

Un homme de 31 ans «a été arrêté pour suspicion de meurtre après que trois personnes ont été tuées dans la ville», tandis que trois personnes blessées sont à l'hôpital après qu'une «camionnette a tenté de (les) renverser», a annoncé la police du Nottinghamshire dans un communiqué.

Le premier ministre britannique Rishi Sunak a qualifié sur Twitter de «choquants» ces évènements, affirmant «être tenu au courant des développements» de l'enquête. «Mes pensées accompagnent les blessés et les familles et les proches de ceux qui ont perdu la vie», a-t-il ajouté.

La police a d'abord été appelée vers 4 h (3 h GMT) dans une rue du centre-ville où deux personnes ont été retrouvées mortes. Puis, elle a été appelée à un autre endroit «où une camionnette avait tenté de renverser trois personnes», qui sont actuellement à l'hôpital.

AFP

Leur état de santé n'est pas connu.

Enfin, un homme a été retrouvé mort dans une autre rue de la ville, a détaillé la police.

«C'est un incident tragique et horrible», a déclaré Kate Meynell, de la police du Nottinghamshire, citée dans le communiqué. «Nous pensons que ces trois incidents sont liés et nous avons un homme en détention», a-t-elle ajouté.

La police n'évoque pas à ce stade d'hypothèse terroriste, alors que le Royaume-Uni a été visé par plusieurs attaques ces dernières années, en particulier jihadistes.

Un peu plus tôt, la police avait indiqué qu'un «incident grave» était en cours à Nottingham, située à environ 200 kilomètres au nord de Londres.

«J'ai entendu une voiture de police passer, elle conduisait vraiment très vite, suivie par une autre, puis encore une autre. Ça a continué comme ça et j'ai su que quelque chose de grave (...) était arrivé quelque part dans le centre-ville», a témoigné Glen Gretton, un habitant, auprès de l'agence de presse britannique PA.

«Terrible attaque»

Des photos et vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent une importante présence policière et des cordons de sécurité bloquant plusieurs rues du centre-ville.

Des camions de pompiers, ainsi que des officiers de liaison chargés de coordonner le travail de plusieurs services d'urgence sont également présents.

Un responsable de la police Neil Humphries avait appelé le public à éviter la zone, car ces routes «devraient rester fermées pendant un certain temps».

«Je suis très reconnaissant envers la police de Nottingham et tous ceux qui ont répondu à cette terrible attaque plus tôt ce matin à Nottingham», a réagi sur Twitter Robert Jenrick, secrétaire d'État à l'Intérieur.

«Nous tous dans le Nottinghamshire partageons un sentiment de choc. Mes pensées et prières vont vers ceux qui ont été blessés et les familles et amis des personnes tuées», a-t-il ajouté.

«Notre ville se réveille avec une terrible nouvelle aujourd'hui. Nos pensées et prières accompagnent toutes les personnes touchées», a également réagi sur Twitter Alex Norris, député travailliste d'une circonscription de Nottingham.