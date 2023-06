Shohei Ohtani se sent fatigué

Quand on a une vedette telle que Shohei Ohtani sous la main, il est difficile de s’en passer. Celui qui excelle tant au monticule qu’à la plaque sent toutefois que son corps commence à montrer des signes d’épuisement.

Le Japonais est connu comme le joueur le plus complet du baseball majeur. Encore cette année, il continue d’impressionner avec 20 circuits et une moyenne de points mérités de 3,32. Frapper à presque tous les matchs et obtenir un départ aux six jours comme lanceur, c’est toutefois taxant.

«J’ai lancé plus souvent en comparaison aux deux dernières années. Il y a des moments où je me sens un peu plus fatigué, peut-être à cause de ça. Mais en général, je me sens bien et en santé. Le but est de rester en forme jusqu’à la fin de la saison», a dit l’étoile des Angels de Los Angeles au MLB.com par le biais d’un interprète, lundi.

S’il continue de suivre son rythme actuel, Ohtani lancerait pendant un peu plus de 183 manches cette saison. L’an dernier, il avait déjà établi un sommet avec 166 manches.

«Nous établirons sa charge de travail. Je crois qu’il voulait seulement dire qu’il était ennuyé pendant le match, a pour sa part mentionné le gérant Phil Nevin. Parfois ça arrive. Le nombre de lancers qu’il a dû effectuer pour obtenir certains retraits l’a fatigué un peu. Je pense que c’était seulement en lien avec la partie, pas nécessairement où il en est dans la saison.»

De la fatigue?

Ohtani s’est contredit assez vite, puisqu’il a joué un rôle primordial dans la victoire de 9 à 6 des Angels sur les Rangers du Texas, lundi soir, au Globe Life Field.

Le joueur de 28 ans a frappé deux longues balles, dont une pour deux points en début de 12e manche. Ce fut toute une soirée pour Ohtani, qui avait précédemment créé l’égalité avec un grand élan en solo en septième. Il a conclu avec quatre points produits, l’autre venant d’un ballon-sacrifice.

La rencontre a eu besoin de trois manches de prolongation, mais heureusement pour Ohtani, il n’a pas dû être envoyé dans la mêlée. Les releveurs Sam Bachman (1-0) et Aaron Loup ont effectué le nécessaire aux derniers tours au bâton pour donner la victoire aux Angels (37-31).

Il s’agit d’une série importante puisque ces deux équipes sont des rivaux de section. Les Rangers (41-24) mènent l’Ouest de la Ligue américaine. Elles ont rendez-vous trois autres fois d’ici jeudi.