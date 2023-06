Tournée «Queen of Me»: Le grand retour au Québec de Shania Twain

Après avoir donné des spectacles en résidence à Las Vegas durant trois années, Shania Twain prend la route avec sa toute nouvelle tournée Queen of Me. Et elle sait très bien qu’elle se sentira «à la maison» quand viendra le temps de poser ses bagages à Québec puis Montréal ce week-end.

«Bonjour! Comment ça va?» lance Shania Twain dans un français irréprochable.

Au bout du fil, la chanteuse originaire de Windsor en Ontario se dit d’entrée de jeu heureuse de trouver un interlocuteur à qui s’adresser dans la langue de Molière.

«Mon mari [l’homme d’affaires suisse Frédéric Thiébaud, NDLR] et moi parlons toujours français à la maison. Mais j’aime beaucoup avoir l’occasion de le pratiquer avec d’autres personnes. Je compte bien en profiter au Québec. J’ai hâte», rigole-t-elle.

Classiques et nouveautés

Elle n’aura pas à attendre bien longtemps: la chanteuse de 57 ans est attendue dans la Belle Province ce week-end alors que sa tournée Queen of Me s’arrêtera au Centre Vidéotron et au Centre Bell. Cette série de spectacles amorcée en avril dernier se veut bien évidemment un prétexte pour faire découvrir son album du même titre, paru en février.

Mais les fans de la première heure peuvent tout de même se rassurer: la nostalgie sera bel et bien au rendez-vous, une bonne portion du concert étant dédiée aux Any Man of Mine, Up, That Don’t Impress Me Much, Don't Be Stupid (You Know I Love You) et, évidemment Man! I Feel Like a Woman, titres lui ayant permis de forger sa carrière au cours des trois dernières décennies.

Elle l’avoue tout de même, élaborer le programme de cette tournée a été un véritable casse-tête en raison de la taille de son répertoire. Loin d’elle l’idée de s’en plaindre, par contre.

«J’y ai mis beaucoup de temps et d’effort. Mais c’est un très beau problème à avoir! De savoir que mes mots – mes chansons à moi! – ont touché les gens et qu’ils ont adopté mes histoires, c’est une immense fierté pour moi», souffle-t-elle.

Costumes inédits

L’aspect visuel de la tournée a également demandé une grande réflexion. Car plutôt que de multiplier les changements de costume au fil d’une seule et même soirée, la chanteuse s’est lancé le défi d’enfiler un costume inédit pour chaque représentation. L’occasion parfaite, selon elle, de laisser libre cours à son esprit créatif.

«J’ai sorti des vêtements qui traînaient dans mon garde-robe, des tissus que j’avais entreposés sans jamais [les] utiliser. Je termine souvent de confectionner un costume quelques heures avant le spectacle, mais j’adore ce défi. Les gens ne savent jamais à quoi s’attendre», raconte Shania Twain.

Voilà qui est en partie vrai: car si elle revêt une création inédite chaque soir, un changement de costume est tout de même prévu pour le rappel: les habits de ses célèbres clips That Don’t Impress Me Much et Man! I Feel Like a Woman sont enfilés en alternance à chacune des dates.

«J’ai retiré les costumes originaux du musée juste pour cette tournée», s’esclaffe-t-elle.

Des projets plein la tête

Alors qu’elle a récemment passé le cap des 30 années de carrière – son premier album a été lancé au printemps 1993 –, la tournée Queen of Me permet à Shania Twain de jeter un œil vers le passé, tout en gardant le cap vers le futur. Et elle ne manque pas d’idées pour la suite, des projets musicaux et des ambitions de designer bouillonnant en elle.

«J’ai envie de partager mon temps entre le studio et l’atelier de couture! J’ai beaucoup de chansons qui n’ont jamais été enregistrées et je veux m’impliquer davantage en matière de mode. Ça devrait me garder bien occupée», avance-t-elle.

«Mais si je devais mourir demain, je serais satisfaite de ce que j’ai fait. Je crois avoir inspiré les gens, leur avoir laissé une influence positive en défendant l’originalité et l’inclusion. Et j’en suis très fière», termine la chanteuse, avant de nous adresser un «au revoir» et «mille mercis» en français.