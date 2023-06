Agression sexuelle: l’ex-policier Maxime Lehoux aura droit à un nouveau procès

L’ex-policier du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) Maxime Lehoux vient de gagner une bataille dans son premier dossier d’agression sexuelle. La Cour d’appel invalide le verdict de culpabilité à son endroit et ordonne la tenue d’un nouveau procès.

• À lire aussi: Un ex-policier écope de 18 mois de prison

Maxime Lehoux, 32 ans, avait été déclaré coupable le 14 mai 2021 d’avoir agressé sexuellement une collègue de travail lors d’une soirée de Noël arrosée dans un chalet à Stoneham, en 2016, écopant ensuite d’une peine d’emprisonnement de 18 mois.

Or, cette décision du juge Raymond W. Pronovost de la Cour supérieure ne tient plus. Après avoir analysé le dossier, la Cour d’appel conclut que le magistrat a fourni une réponse «incorrecte et incomplète en droit» à des questions qui lui ont été posées par le jury durant ses délibérations.

Cette réponse «confuse» et même «clairement erronée» du juge, qui portait sur «un aspect fondamental» du débat étant donné la «preuve contradictoire présentée lors du procès», a «induit le jury en erreur à l’égard d’une question», selon le tribunal.

Risque «réel»

«Le risque que le jury ait tiré des inférences en se fondant sur des possibilités et non sur des preuves s’avère réel», écrit le juge Cournoyer de la Cour d’appel dans la décision rendue mercredi.

Lors du procès en mai 2021, l’accusé et la plaignante avaient des positions radicalement opposées.

La défense a martelé que la victime était parfaitement consentante quand Lehoux s’est présenté dans sa chambre pour avoir des ébats sexuels, tandis que pour la poursuite, il a plutôt profité de son état d’ivresse pour l’agresser.

Dans le contre-interrogatoire de Lehoux, la poursuite lui a demandé à plusieurs reprises si une chose ou une autre était «possible» et l’accusé a fourni des réponses parfois vagues, comme «possiblement» ou «pas à mon souvenir».

Le jury s’est donc questionné sur la manière d’interpréter ces échanges. Le magistrat a expliqué que l’admission d’une possibilité peut être considérée en preuve même si sa valeur est moindre, ce qui est inexact, selon la Cour d’appel, qui lui reproche également de ne pas avoir réitéré certaines directives clés à ce moment.

Malgré des remarques faites par la poursuite le lendemain, le juge Pronovost n’avait pas cru nécessaire d’apporter des précisions à sa réponse.

Autre dossier

Rappelons que Lehoux a aussi été condamné en mai dernier à 18 mois de prison pour sa culpabilité dans un autre dossier d’agression sexuelle. Il conteste également ce verdict en appel.

Dans cette histoire remontant à février 2018, la victime a raconté avoir été raccompagnée chez elle par Lehoux après l’avoir rencontré dans un bar. Elle a relaté avoir souffert de douleurs au vagin et à l’anus à la suite de l’agression.