Alexander McQueen au MNBAQ: « Il avait la rage de convaincre qu'il avait du talent » - Stéphane Le Duc

Qui était ce fameux Alexander McQueen, designer incendiaire à qui le Musée national des beaux-arts du Québec réserve les salles du pavillon Lassonde tout l'été ? Le journaliste mode Stéphane Le Duc répond à nos questions.

Tu as déjà réalisé une entrevue avec lui à ses débuts, en 1992, et tu dis qu'il était provocateur, à la limite arrogant ?

« Il aimait provoquer, je dirais même nous choquer dans ses propos. Il avait tellement la rage de convaincre qu’il avait du talent, qu’il avait des choses à raconter et partager que lorsqu’il avait l’occasion de le faire verbalement, il utilisait parfois des phrases choquantes. Par exemple, les États-Unis étaient pour lui un pays trop commercial où la mode était secondaire. Il les attaquait. C’était une façon pour lui de faire réagir la communauté américaine de la mode. Il avait ce sens du punch, un peu comme dans le titre de ces collections. Il en avait une qui s’intitulait Highland Rape, donc le viol de l’Écosse. C’est très choquant, mais c’était une façon d’attirer l’attention. Il voulait dénoncer le génocide de l’Écosse, lui-même étant Écossais. En même temps, c’était une collection hommage à l’Écosse. Il y avait plusieurs niveaux de lecture. »

À ton avis, quel est son ou ses plus grands legs ?

« Le premier, c’est de croire en ses talents et ses convictions, de ne pas céder au marketing et à la commercialisation. Comme plusieurs industries, la mode est dominée par le marketing et la performance. McQueen, c’était avant tout la création, de croire en ses idées et c’est à ça que la nouvelle génération s’identifie. Son autre legs, c’était le questionnement sur l’industrie elle-même, c’est-à-dire la surconsommation, la pollution, l’environnement. Pour lui, la nature était importante, Il avait cette idée qu’il y avait trop de production, pas seulement de vêtements, mais en général dans la société. C’est intrinsèque à la nouvelle génération. Ce sont des valeurs qui nous rejoignent aujourd’hui. Il y a aussi l’utilisation de la technologie. Même s’il faisait des références historiques dans ses oeuvres, la technologie était pour lui essentielle. L’imprimante 3D, l’impression numérique, tous ces outils qui étaient nouveaux au moment où il travaillait, il les a poussés au maximum de la technologie à laquelle il avait accès. Maintenant, dans la création, la technologie fait partie du processus. »

Il était un mouton noir dans l’industrie...

« Les critiques étaient très sévères. On l’a traité de misogyne parce qu’il y avait des défilés qui étaient selon eux trop provocants. En plus, il avait ce côté vulgaire, cru dans ses propos. Dans un milieu de haute couture très sophistiqué, ça choquait. Il est aussi toujours resté très simple dans sa façon de s’habiller, dans sa façon d’être, alors que dans la haute couture, il y avait ce côté bourgeois. Il cassait des codes. Je pense à sa première collection pour Givenchy, où des mannequins avaient un anneau dans le nez. C’est une référence à la toison d’or, mais quelqu’un de la haute couture qui voyait ça se disait qu’il les insultait, qu’il voulait rire d’eux. Il y avait beaucoup d’ironie dans son travail et ça dérangeait. Les journaux ne se privaient pas pour dire qu’il était l’enfant terrible. Ce n'était pas un compliment, ils le traitaient aussi de hooligan de la mode, de prince des ténèbres. C’était des qualificatifs assez méchants. On le croyait aussi ignorant parce qu’il avait un langage de la rue. C’était tout à fait l’inverse. C’était un punk de la mode. »

Il a aussi habillé des vedettes de la trempe de Lady Gaga, Björk, Bowie, des artistes reconnus pour leur audace.

« Avec Björk, c’était un mariage parfait dans le sens qu’elle était une musicienne excentrique, audacieuse, qui jouait avec sa voix. Ils ont collaboré sur la couverture de l’album Homogenic et le vidéoclip de Who Is It. Le costume était fait avec des clochettes parce que Björk utilisait des sons de cloches dans sa musique. Dans le cas de Lady Gaga, c’est le fameux clip de Bad Romance où on voit cette fameuse collection qui s’intitule L’Atlantide de Platon. L’extrait est très court dans le clip, mais l’image est tellement forte parce que sa silhouette était innovante. C’est là-dessus qu’il était fort. Il montrait le corps autrement. Lady Gaga a eu beaucoup de flair parce qu’elle cherchait aussi à aller dans la provocation. Elle correspondait à l’esprit de McQueen. »

Qu'est-ce que ça te fait de le voir au Musée national des beaux-arts ?

« C’est formidable parce qu’il y a encore des réticences. On se demande si la mode devrait être au musée. Il y en a qui pensent que non, que la mode devrait rester dans les sections spéciales des magazines et des journaux alors qu’elle fait partie de la culture. On pense que c’est évident, mais ce n’est pas tout à fait rentrer dans les habitudes. Quand ça rentre au musée, ça montre que c’est un artiste. Lorsqu’on le compare à des oeuvres d’art, on voit que son travail était aussi poussé que celui d’un peintre ou un sculpteur, qu’il y avait autant de réflexion et autant de travail, sinon plus. Il avait en plus la pression que ça se fasse tous les trois mois. C’est sûrement une des raisons de ses excès. La pression d’être toujours meilleur. Chaque défilé était un événement. On allait voir un défilé de McQueen comme une pièce de théâtre ou un spectacle en disant que ça serait le spectacle de l’année. Ça dépassait le cadre de la mode. »