Arrêt Jordan: la justice s'est-elle tiré dans le pied?

Avec la pénurie de personnel dans le système de justice au Canada, certains pourraient croire que l’arrêt Jordan, qui limite à 30 mois le délai des procédures judiciaires en matière criminelle, vient accroître le problème, mais là n’est pas la question, estime le juge en chef de la Cour Suprême, Richard Wagner.

«C’est le système de justice qui devrait s’accommoder de Jordan et pas l’inverse. En d’autres mots, on a une charte des droits au Canada qui dit qu’un individu a le droit d’avoir un procès dans un délai raisonnable. Ça, c’est un droit fondamental», a ainsi expliqué le juge Wagner, en entrevue avec Philippe-Vincent Foisy via QUB radio.

Donc, bien que certains soient avortés, le problème n’est pas causé par cette décision, mais plutôt par le manque de financement du système judiciaire.

Selon Richard Wagner, il était important d’investir dans le système judiciaire pour nommer des juges et ajouter de nouvelles ressources afin de l’améliorer.

«Et là avec les incidents, comme l’arrêt Jordan qu’on a rendu il y a quelques années, les gouvernements ont réalisé qu’il fallait investir plus dans le domaine de la justice. Le domaine de la justice, c’est fondamental», a-t-il précisé.