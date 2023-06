Perte de revenus: Bell supprime 1300 postes et ferme six stations de radio

Des changements au sein de l’équipe de Bell Canada entraînent la suppression de 1300 postes et la fermeture de six stations de radio.

C’est ce qu’a annoncé le président et chef de la direction de Bell Canada, Mirko Bibic, mercredi, en précisant que d’autres changements organisationnels auront lieu au cours du mois de juin.

«Notre industrie [...] est impitoyable avec les entreprises qui peinent à s’adapter aux changements. Chez Bell Canada, nous prévoyons une perte de 250 millions de dollars de revenus provenant des services de téléphonie traditionnelle chaque année. Du côté des activités de Bell Média en matière d’information, nous avons subi des pertes annuelles d’exploitation de 40 millions de dollars, et celles-ci continuent d’augmenter chaque année. [...] La rentabilité de nos radios a baissé de 50 % depuis le début de la COVID 19», a expliqué M. Bibic.

Ainsi, au total, Bell Canada compte supprimer 1300 postes. Cette restructuration touchera notamment des membres des salles de nouvelles, et causera la fermeture des six stations de radio AM: Funny 1290 (Winnipeg), Funny 1060 (Calgary), TSN 1260 Radio (Edmonton), BNN Bloomberg Radio 1410 (Vancouver), Funny 1040 (Vancouver), et NewsTalk 1290 (London).

Trois autres stations de radio (à Hamilton et Windsor) seront vendues à un tiers, sous réserve de l’approbation du CRTC.