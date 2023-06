Bientôt une taxe sur les «profits excessifs» des épiceries?

Les grandes chaînes d’épiceries devraient être imposées sur les profits excessifs qu’elles réalisent si le Bureau de la concurrence établit que c’est ce qu’elles font.

C’est là une des 13 recommandations du Comité permanent de l’Agriculture de la Chambre des communes, qui a déposé mardi son rapport sur l’augmentation des prix à l’épicerie.

De décembre 2022 à avril 2023, le comité a entendu 58 témoins, dont les patrons des trois grandes chaînes – Metro, Loblaw (Provigo et Maxi) et Empire (IGA) – et ceux de Costco et de Walmart.

Le comité devait entre autres examiner les profits des grandes chaînes d’épicerie par rapport aux salaires des employés et au coût des produits.

Parmi les 12 autres recommandations, on incite le gouvernement à prendre « les mesures nécessaires pour recueillir et rendre publiques les données sur les coûts au sein de la chaîne d’approvisionnement agroalimentaire».

Des données ventilées selon les coûts des secteurs de la production primaire, de la transformation d’aliments et de boissons, et de la vente au détail permettraient en effet d’avoir une meilleure idée d’où va l’argent dépensé en épicerie.

Le comité recommande aussi au gouvernement de rembourser les agriculteurs et les détaillants qui ont payé un droit de douane de 35% sur leurs importations d’engrais russes.

Le rapport a été bien accueilli par l’industrie, qui a fait connaître sa position par la voix du Conseil canadien du commerce de détail (CCCD).

«De manière générale, le CCCD est encouragé par ce rapport, qui est réfléchi et complet – ce qui contraste grandement avec une certaine rhétorique utilisée lors des premières audiences», a réagi le lobby.

En effet, le ton avait monté par moments lors des audiences. Le patron de Loblaw, Galen Weston, avait notamment eu maille à partir avec le chef du NPD, Jagmeet Singh.

Quant à savoir si les grandes chaînes d’épiceries réalisent des profits excessifs, il faudra attendre l’étude de marché du Bureau de la concurrence, dont la publication est prévue avant la fin du mois.