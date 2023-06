Bruce Cassidy a eu un éclair de génie lors d’une marche avec son chien avant le cinquième match

LAS VEGAS | « Bonjour, les gars ! » Bruce Cassidy a salué le petit groupe de journalistes en français lors des célébrations après la conquête de la Coupe Stanley des Golden Knights.

À sa première saison à Vegas, Cassidy a réalisé son rêve quatre ans après l’échec avec les Bruins de Boston lors du septième match contre les Blues de St. Louis.

« Ce n’est pas facile quand tu vois une équipe qui célèbre sur ta propre glace comme en 2019 avec les Blues, a-t-il rappelé. Nous restions dans notre vestiaire sans trop parler. Mais ça fait quatre ans. J’espérais obtenir une autre chance. J’ai obtenu cette chance et je me retrouve maintenant du bon côté. Je réaliserai plus ce qui se déroule dans quelques jours. C’est encore trop frais. »

Originaire d’Ottawa et fils d’une mère francophone (Louise Lalonde), Cassidy connait les rudiments de la langue de Guy Lafleur. Quand on lui a demandé s’il avait hâte de boire une première bière pour célébrer, l’homme de 58 ans a éclaté de rire.

« Du vin rouge », a-t-il répliqué en français.

Une sortie avec son chien

Cassidy n’oubliera jamais cette journée du 13 juin. À leur sixième année d’existence, les Golden Knights ont atteint la terre promise.

À quelques heures de ce cinquième match contre les Panthers de la Floride, Cassidy a pensé à une formule originale pour sa formation de départ. Il a envoyé William Karlsson au centre de Jonathan Marchessault et Reilly Smith avec Brayden McNabb et Shea Theodore à la ligne bleue.

C’était un clin d’œil aux membres de l’équipe originale qui avait atteint la finale à sa première année en 2018.

« Je faisais une promenade avec mon chien cet après-midi et j’ai eu cette idée pour la formation de départ. Je trouvais que c’était bien. Je me suis excusé à William Carrier puisque j’avais de la place pour un seul ailier gauche. Mais je trouvais ça cool pour les gars. Ils sont les six joueurs d’origines. Ils ont construit la fondation de cette équipe. J’ai beaucoup de respect pour eux. »