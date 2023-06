Décès d'un travailleur en 2022: l'entreprise Sollio et Avantis Agriculture coopérative pointée du doigt pour des manquements en matière de sécurité

Un manque de formation et d’information sur des procédures de sécurité chez Sollio et Avantis Agriculture coopérative explique en partie les causes du décès d’un travailleur survenu en septembre 2022, selon la conclusion d’une enquête de la CNESST.

Le 26 septembre 2022, Daniel Lamontagne, opérateur au sein de l’entreprise, a perdu la vie dans le cadre de ses fonctions, alors qu’il procédait au nettoyage d’un silo de blé à l’entreprise de Sainte-Hénédine, en Beauce.

Vers la fin d’une étape de nettoyage, M. Lamontagne s’est placé dans la porte d’accès et c’est à ce moment que sa jambe a été happée par la vis balai du silo. Celle-ci l’a entraîné au sol, puis tiré au centre du silo.

Selon la CNESST, la méthode de nettoyage du silo exposait le travailleur à entrer en contact avec la vis balai en fonction, qui est l’une des autres causes retenues pour expliquer l’accident.

«Le travailleur se retrouve dans une situation dangereuse, avec une possibilité d’évitement, pour le travailleur, qui est très faible, parce que de sa position dans la porte d’accès, il ne peut pas voir ce qui se passe dans son environnement», explique Yannick Boutin, enquêteur responsable du dossier.

La victime alors âgée de 62 ans a subi de graves lésions à la jambe gauche, qui ont entraîné son décès un peu plus tard.

Courtoisie

Selon le rapport d’enquête de la CNESST, «l’employeur ne s’est pas assuré que les travailleurs étaient informés et formés sur la procédure de cadenassage existante pour le silo».

Pour l’heure, la CNESST n’a pas donné de contravention à l’employeur pour ce manquement.

«On étudie encore la possibilité d’émettre un constat d’infraction. La CNESST a un an, suite à la commission d’un accident, pour transmettre un constat d’infraction», précise pour sa part Marie-Claude Larose, inspectrice au sein de la commission.

La décision devrait donc être prise d’ici la fin de l’été.