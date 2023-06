Découvrez la nouvelle sensation du baseball majeur qui frappe des bombes de 458 pieds

Il y a un nom sur toutes les lèvres dans le baseball majeur : Elly De La Cruz.

La semaine dernière, le joueur d’avant-champ de 21 ans a été rappelé par les Reds de Cincinnati. Le jeune homme n’a pas raté son entrée dans les majeures.

Dès son deuxième match, soit mercredi dernier contre les Dodgers de Los Angeles, De La Cruz a expulsé une balle rapide allant à 148 km/h pas moins de 458 pieds plus loin. Une frappe spectaculaire, aux dépens d’un certain Noah Syndergaard, pour son premier coup de circuit en carrière.

(🎥: @MLB)pic.twitter.com/5cvBVmQhJp — theScore (@theScore) June 7, 2023

Dans le même affrontement, De La Cruz a parcouru la distance entre le troisième but et le marbre plus rapidement que personne ne l’avait encore fait jusqu’à maintenant cette saison. Il a également réussi un relais pour un retrait au premier coussin à 155 km/h.

Au cours de la dernière semaine, le phénomène est devenu seulement le deuxième joueur du baseball majeur depuis à tout le moins 1900 à réussir un simple, un double, un triple et un circuit, ainsi que de voler un but à ses trois premières parties en carrière.

«Il y a des choses qu’il a faites sur le terrain qui sont vraiment impressionnantes», a déclaré le gérant des Reds, David Bell, lors de son point de presse quotidien, mardi.

«Ce qu’il y a de plus plaisant, c’est que ses actions nous ont aidés à gagner des matchs dernièrement.»

Depuis le rappel de De La Cruz, le club de l’Ohio a maintenu un dossier de six victoires et deux défaites. Avant les affrontements de mercredi dans la baseball majeur, les Reds détenaient une fiche de 33-35 et pointaient au troisième échelon du classement de la section Centrale de la Ligue nationale.

La COVID-19, bénéfique?

Avant de rejoindre les Reds, De La Cruz était considéré comme le meilleur espoir dans le baseball mineur, selon la prestigieuse liste de «Baseball America’s». Il occupait le quatrième rang de ce palmarès avant le début de la saison, même s'il se trouvait seulement au 77e échelon au début de la campagne 2022.

Selon le principal intéressé, c’est en raison de la pandémie de COVID-19 qu’il a été capable de rapidement devenir un meilleur joueur de baseball.

À l’époque, De La Cruz n’avait pas été invité par son organisation à jouer sur des sites alternatifs, comme c’était notamment le cas pour les meilleurs espoirs. Au lieu de voir le tout comme un échec, il a profité du temps libre pour devenir plus fort, ajouter du poids sur sa charpente et de développer des compétences.

«Chaque jour, je m'entraînais aussi fort que possible, a-t-il déclaré par l'intermédiaire d'un interprète. Pendant la pandémie, je me suis entraîné avec mon instructeur à la maison. Je n'ai pas eu l'occasion de jouer. Je faisais juste du travail acharné et physique. J'ai travaillé si dur pendant tout ce temps.»

Les efforts ont porté fruit et dès son retour dans les mineures, il s’est mis à faire rêver les partisans des Reds. Il s’était d’ailleurs démarqué en juillet 2022 avec une bombe de 512 pi. Pour avoir une petite idée de l’exploit, seulement trois longues balles ont été frappées à plus de 500 pi dans les huit dernières années.