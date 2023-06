«Si je reste trop longtemps aux toilettes, je me fais avertir» : des étudiantes dénoncent la gestion infantilisante en formation professionnelle

Des étudiantes en administration dénoncent la gestion «infantilisante» de l’École professionnelle de Saint-Hyacinthe, où on a reproché à des mères de s’absenter pour leur enfant malade ou à une femme enceinte d’aller trop souvent à la toilette.

«On n’est pas des ados au secondaire [...] Si mon enfant est malade à la garderie, je n’ai pas le choix d’aller le chercher», témoigne Marika Richard, 28 ans.

Elle a été forcée par la direction d’interrompre le programme d’administration en mai, alors que sur le plan scolaire, elle était en réussite, assure-t-elle.

Le Journal a rencontré cinq étudiantes de ce programme, qui peut mener à un diplôme d’études professionnelles (DEP) en Comptabilité et Secrétariat, tout dépendant des volets et de la durée choisie.

Les cours ne comprennent ni atelier ni enseignement magistral, expliquent les étudiantes. Chacun avance à son rythme dans un cahier, pourvu que les modules soient complétés dans les délais impartis. Lors d’une absence, le travail peut donc facilement être repris à la maison le soir, indiquent-elles.

Même la gastro

Or, plusieurs d’entre elles peinent à faire motiver leurs absences pour des raisons familiales, alors que la plupart sont des mères monoparentales. Elles disent vivre de l’anxiété à l’idée qu’un imprévu ou un rendez-vous les force à s’absenter à nouveau.

«Il aurait fallu que je me pointe à l’école avec la gastro», ironise Martine Daigle, 32 ans. «Personne ne va chercher de billet du médecin avec la gastro.»

Une étudiante enceinte raconte devoir constamment déballer son dossier médical et mental.

«Ils calculent tout à la minute [...] Si je reste trop longtemps aux toilettes, je me fais avertir», dit celle qui en est à son troisième trimestre de grossesse. Elle a requis l’anonymat, étant donné le caractère personnel de son témoignage.

«C’est de l’intimidation»

«On se fait constamment menacer de se faire mettre dehors [du programme]. C’est de l’intimidation», dénonce Sandra Bérubé, 39 ans.

Elle a déposé une plainte au Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe (CSSSH) à la fin mai, et rencontré le directeur de l’école. Elle se serait fait répondre que la gestion des absences dans son programme était adéquate, rapporte Mme Bérubé.

La direction du programme n’a pas rendu l’appel du Journal. Par courriel, le CSSH dit prendre ces allégations au sérieux et les avoir transmises à la direction de l’école.

Comment expliquer une telle insistance sur l’assiduité des étudiants? «Pour assurer la progression des apprentissages [...] tout en préservant la valeur des diplômes décernés».

Le CSSSH assure que «la situation personnelle d’un élève est prise en compte dans l’analyse de dossier» et que «l’établissement a pour objectif de favoriser la persévérance scolaire», indique Esther Charrette.

Les étudiantes, elles, ont plutôt l’impression que c’est tout le contraire. «On nous dit tout le temps: es-tu sûre que tu es à ta place?», illustre Nathalie Garand, 40 ans.

Personne pour représenter ces étudiantes

Personne ne sait si des étudiants d’autres centres professionnels vivent la même chose qu’à Saint-Hyacinthe puisqu’aucune association ne les représente, contrairement à ce se fait en éducation supérieure.

«Il n’y a pas de concertation en formation professionnelle (FP)», déplore Henri Boudreault, professeur en éducation à l’UQAM.

Alors qu’au cégep ou à l’université, les étudiants peuvent se regrouper pour faire valoir leurs droits au-delà de leur classe, une telle association n’existe pas en FP.

La situation des femmes en FP passe particulièrement sous le radar, alors que c’est encore généralement sur elles que repose la gestion familiale, note Céline Chatigny, aussi professeure en éducation à l’UQAM.

Est-ce normal de reprocher à des étudiantes leurs absences pour des raisons familiales ou de santé? «Je ne dirais pas que c’est normal», mentionne celle qui croit que cela soulève des questions.

Plus sévère qu’au cégep

De telles contraintes d’assiduité sont encore plus sévères que ce que l’on retrouve au cégep, où la présence en classe est rarement surveillée.

«Je trouvais ça plus facile au cégep que maintenant... et j’avais quatre enfants à ma charge à ce moment-là», raconte Nathalie Garand, qui avait commencé des études collégiales en 2006.

L’assiduité en classe est une exigence très répandue en FP, car ces programmes visent l’apprentissage complet d’un métier, rappelle M. Boudreault.

«Ça nécessite de développer du savoir, du savoir-être et du savoir-faire», explique-t-il.

Or, plusieurs centres de FP offrent maintenant le programme d’administration à distance, à l’image du télétravail qui est aussi de plus en plus répandu dans ce domaine.

«Absurdes»

«Il y a des choses qui s’apprennent bien à distance et d’autres non.» Par exemple, la théorie s’y prête.

«J’ai déjà vu des exigences de présence absurdes. Pour quelles raisons un élève serait là à 8 h 30? Est-ce qu’il y a des apprentissages qui vont se faire? [...] Autrement, la prise de présence n’est qu’un acte administratif», dit M. Boudreault.

Il critique d’ailleurs «l’approche individualisée» de plusieurs programmes d’administration qui consiste à laisser chaque élève progresser dans un cahier.

«Tu n’apprends pas un métier dans un livre», lance-t-il. «C’est le cancer de la pédagogie.»