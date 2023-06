Drainville doit interdire le cellulaire à l’école pour la rentrée 2023

Les cellulaires sont devenus une extension de nous-mêmes ; ils permettent de communiquer, en plus d’emmagasiner notre vie. Tous nos secrets dans un même boîtier électronique. Pas pour rien qu’il est si précieux.

La recherche s’intéresse de plus en plus aux impacts des écrans et beaucoup suggèrent que pour plusieurs, cette dépendance crée des difficultés scolaires, des troubles de comportement, d’anxiété. Selon les propos rapportés par Le Journal, Linda Pagani, professeure à l’Université de Montréal et spécialiste de l’effet des écrans, est catégorique : les réseaux sociaux fonctionnent avec des « algorithmes basés sur la neuroscience pour rendre les gens dépendants. On augmente notre consommation, puis on perd le fil du temps. On devient moins productif, on a peine à se rappeler des choses, car on est trop préoccupés par notre vie numérique ». Elle propose de bannir les cellulaires et les autres types d’écran dans les établissements d’enseignement.

Contrairement à mes quatre ados, je suis totalement d’accord avec elle !

9 profs sur 10 pour l’interdiction

En France, depuis 2018, une loi confirme que le cellulaire est interdit dans les écoles, dans les classes tout comme à l’extérieur.

Ici, après une consultation de 7000 enseignants, 9 sur 10 demandent son retrait des classes comme en Ontario, puisque difficilement compatible avec les apprentissages scolaires.

S’appuyant sur l’avis de médecins, le gouvernement suédois veut réduire le temps passé par les élèves devant les écrans et faire revenir les manuels scolaires dans les classes. La Suède va plus loin en jugeant que les écrans seraient responsables de la baisse du niveau des élèves.

Inaction caquiste

Le Parti libéral et le Parti Québécois ont demandé au gouvernement d’agir, mais jusqu’ici, le gouvernement plaide le statu quo. Je suis estomaquée par la procrastination de la CAQ sur cette question. Il est urgent d’agir pour la rentrée scolaire d’août 2023.

Le cas par cas ne doit pas nous guider. Il faut une directive claire partout au Québec.

Comprenez-moi bien. Je ne crois pas que le cellulaire est un démon. Il apporte beaucoup de positif. Mais il est temps de sonner la fin de la récréation !