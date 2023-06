[EN IMAGES] Centre commercial Fleur de Lys: voici à quoi ressemblera ce projet immobilier de 1,5 milliard $ au cœur de Québec

Évalué à 1,5 G$, le projet de redéveloppement du centre commercial Fleur de Lys à Québec prévoit la construction de 3500 logements, un hôtel de 150 chambres, des espaces commerciaux et plus encore, dans un horizon de 5 à 10 ans, selon les plans présentés par Trudel Corporation.

Ce projet colossal, financé à même des fonds privés, vise à requalifier le centre commercial construit en 1963. Avec un terrain d’une superficie de trois millions de pieds carrés, le promoteur s’engage à construire «une ville dans la ville».

Image fournie par Groupe A \ Annexe U

«Je suis très content du résultat. Ce qu’on vous présente aujourd’hui, ce n’est pas un rêve. Ce n’est pas une lubie. On est déjà rendu aux phases 6, 7 et 8. C’est déjà parti. Le développement est déjà en marche», a affirmé William Trudel, président, chef de la direction et fondateur de Trudel Corporation.

Une partie du centre commercial a été démolie pour faire place à un premier immeuble de 480 logements locatifs qui seront prêts au début de 2025.

Image fournie par Groupe A \ Annexe U

Une tour de 20 étages

Les 3500 logements se traduiront par la construction ou la rénovation de 25 immeubles sur le site, dont une tour de 20 étages qui accueillera un hôtel, ainsi que des appartements. Des négociations sont en cours pour trouver une bannière prête à exploiter l’hôtel.

En tout, 14 phases sont prévues à l’échéancier.

«La composante commerciale de Fleur de Lys va être encore très présente. Les nouveaux rez-de-chaussée commerciaux seront collectés au mail. Il va encore y avoir un mail. On va pouvoir marcher et se promener à l’intérieur. On n’est pas en train de démolir Fleur de Lys. On est en train de requalifier Fleur de Lys», a affirmé William Trudel.

Image fournie par Groupe A \ Annexe U

Prolongement des rues

Certaines rues de Vanier, comme Beaucage, Fleur-de-Lys et Blouin, seront prolongées pour passer sur le site.

«L’idée, c’est de faire un milieu de vie qui est accessible et vivant, et qui prend ancrage dans la communauté locale», a expliqué Érick Rivard, architecte associé et designer urbain au Groupe A \ Annexe U.

Image fournie par Groupe A \ Annexe U

Plus de 2500 arbres seront plantés pour contrer l’îlot de chaleur. On y retrouvera des places publiques, des parcs et des jeux d’eau. Le projet offrira un «summum» de mixité. L’ancien magasin Sears a été converti pour accueillir le campus de l’UQTR, ainsi que des bureaux. Le promoteur promet d’inclure dans le projet des logements abordables, adaptés et sociaux (voir encadré).

«Un site qui était éteint à 5h30 le samedi soir va devenir un site toujours animé et hypervivant. C’est ce qu’on voulait créer», a poursuivi M. Rivard.

Réactions

Le projet reçoit un accueil favorable parmi les personnes interrogées par Le Journal.

«C’est un projet gigantesque pour notre milieu. Ça va remettre énormément de valeur dans notre quartier», a affirmé Nicole Laveau, présidente du conseil de quartier de Vanier.

«Notre prochaine préoccupation face à ça, c’est la mobilité sur le boulevard Wilfrid-Hamel. Avec l’arrivée de nouvelles personnes, il va falloir que le transport en commun soit bonifié de manière importante», a-t-elle ajouté.

La conseillère de Vanier à la Ville de Québec, Alicia Despins, parle de son côté d'un «beau modèle de développement».

«C’est une bonne chose pour le développement économique de Vanier. Nous sommes dans une crise du logement. L’ajout de nouvelles unités, c’est une très bonne nouvelle. Certainement, ça va changer le paysage dans ce secteur de la ville. C’est un grand terrain qui est très peu utilisé. En termes de densification pour la Ville, c’est un beau modèle de développement», a-t-elle réagi.

Le projet a été revu pour tenir compte des nouvelles réalités du marché

Le promoteur compte parmi ses partenaires financiers Desjardins et Investissement Québec qui injecte 43 M$ par le biais d’une prise de participation en actions privilégiées qui pourront être rachetées.

«100 pour 100 des gabarits que l’on vous présente aujourd’hui sont conformes au zonage en place. Il n’y a pas de modification à faire. Le projet est connu, sous la forme qu’on vous le présente, par la Ville de Québec», a souligné Jonathan Trudel, vice-président exécutif et cofondateur de Trudel.

Image fournie par Groupe A \ Annexe U

Image fournie par Groupe A \ Annexe U

À partir de 2025, l’objectif est d’ajouter de nouvelles unités locatives sur le marché tous les six mois.

Valeur à la hausse

La valeur du projet a pratiquement doublé par rapport à ce qui était considéré au début. Le président de Trudel Corporation, William Trudel, affirme que ce n’est plus le même projet qui est présenté.

Par exemple, outre l’hôtel qui n’a pas changé, la tour de 20 étages devait à l’origine accueillir des espaces à bureaux. Cette vocation a été écartée du projet pour tenir compte des nouvelles réalités du marché.

Image fournie par Groupe A \ Annexe U

«Certains choix ont été faits en post-COVID pour mettre un peu moins de commercial, moins d’espaces à bureaux et mettre plus d’espaces résidentiels, car il y a un manque de logements à Québec et au Québec. Ces choix-là, avec l’augmentation des coûts, ont fait que les chiffres ont changé assurément», a expliqué William Trudel.

Le promoteur travaille aussi sur d’autres projets de requalification à Québec comme aux Galeries Charlesbourg et à Place des Quatre-Bourgeois.

Le projet en chiffres

Acquisition de Fleur de Lys en 2018

1,5 milliard $

3500 logements

Des immeubles entre 4 et 15 étages

Une tour de 20 étages

10% de logements adaptés

15% de logements abordables

250 logements sociaux

700 000 pi 2 d’espaces commerciaux

d’espaces commerciaux 300 000 pi 2 d’espaces à bureaux dont 100 000 pi2 sont déjà occupés ou en aménagement dans l’ancien magasin Sears

d’espaces à bureaux dont 100 000 pi2 sont déjà occupés ou en aménagement dans l’ancien magasin Sears 150 chambres d’hôtel

21% d’espaces verts

Plus de 2500 arbres

Plus de 100 000 pi2 de parcs publics