Francos: Claude Bégin célèbre ses 15es Francos en famille

Les nuages qui recouvraient le ciel en début de programme, mercredi, se sont radicalement dissipés quand Claude Bégin a fait son entrée sur la Scène Bell, laissant entrevoir de multiples parcelles de bleu encourageantes.

C’était la 15e fois que l’auteur-compositeur et producteur participait aux Francos de Montréal – sa première fois remontait à 2005 alors qu’il défendait le projet Accrophone.

Pour marquer le coup, il a invité sa collaboratrice de longue date et ex-amie de cœur Clodelle à partager les planches. Elle a notamment offert ses titres Les cœurs sur la plage et Every baby. Ensemble, ils ont chanté près d’une dizaine de chansons dont Chapeau parapluie et Bleu nuit, mais aussi les reprises Les yeux du cœur de Gerry Boulet et L’amour de Karim Ouellet.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Juste avant d’interpréter Les avions de Mirabel, en début de concert, Claude Bégin avait d’ailleurs fait un petit coucou à son ami disparu à la fin de l’année 2019, reprenant une tradition qu’il avait instaurée pour chaque début de spectacle, qui consiste à faire crier son nom à la foule.

Pour un habitué comme lui, la collaboration avec le public était facile et efficace, l’obligeant à revoir son plan de chanson, tellement il divaguait avec lui. Juste avant de quitter la scène, le chanteur a tenu à saluer son fils de 4 mois, Blaise, qui était dans les bras de sa maman avec des écouteurs sur la tête. Le chanteur est ensuite descendu dans la foule pour y chanter un «slow».

Les découvertes européennes de la soirée

L’autrice, compositrice et interprète française Zaho de Sagazan s’est présentée aux Montréalais sur la petite scène des découvertes Hydro-Québec aux alentours de 18 h. Et malgré les gouttelettes qui tombaient sur les toits de la Place des Arts, il y avait foule.

Alors que plusieurs la découvraient mercredi soir, selon ce qu’a pu constater l’Agence QMI, d’autres étaient déjà des initiés et chantaient presque toutes les paroles avec la jeune artiste.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

À seulement vingt-trois ans, Zaho-Agathe Le Moniès de Sagazan (son vrai nom), a fait preuve d’une maitrise vocale impressionnante et d’une aisance franche sur scène. Elle sait comment divertir la foule, la faire danser et la faire se lâcher sur ses sons électro-pop. Les pièces Tristesse et Dansez ont d’ailleurs été fortement applaudies par les festivaliers.

«J’ai longtemps pensé qu'être sensible était un défaut jusqu'à ce que je découvre le piano», a-t-elle dit avant d’interpréter sa touchante pièce La symphonie des éclairs.

«Être sensible c'est très intéressant, il s'agit juste de mettre ça au bon endroit. Cette chanson est une ode à la sensibilité et ça dit merci la vie, ça dit qu’être sensible c'est être vivant et nous ne sommes jamais trop vivants. Vive la sensibilité!», a-t-elle poursuivi.

Zaho de Sagazan s’est également chargé de l’ouverture de Juliette Armanet au Mtelus, mercredi. Elle reviendra à Montréal, en salle, en avril prochain.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Au même moment, la sensation belge Pierre de Maere s’exécutait avec enthousiasme sur la scène Loto-Québec, à l’angle des rues de Montigny et Clark.

Le chanteur de 22 ans a vu sa popularité monter en flèche après la sortie de son simple Un jour je marierai un ange. Il a présenté lui aussi, mercredi, au public des Francos, les chansons de son premier disque, Regarde-moi.

Arrivé sur scène en sautillant de gauche à droite dans un costume rouge vif, il est facilement parvenu à faire danser la foule, qui était assez dense, sur ses rythmes électros.

Le jeune chanteur qui a ouvert pour Thierry Larose mardi soir au Club Soda s'est aussi permis quelques pas de danse à la Elvis, notamment sur Roméo. Entre les chansons, il envoyait aussi quelques vannes aux Français présents sur place et à son parterre «de femmes de 50 ans», à qui il a dédié la chanson Menteur. «Les daronnes m'adorent, je ne sais pas pourquoi», a-t-il ajouté en rigolant.