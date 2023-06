Il faut avoir le courage d’exprimer son opinion et de s’identifier

J’ai apprécié de vous voir publier l’opinion de Christiane Pichette sur une première lettre écrite par GD dans laquelle il dénonçait l’incompatibilité de l’aide médicale à mourir avec les préceptes de sa religion, en plus de faire un rapprochement oiseux avec le droit à l’avortement qui, selon lui toujours, devrait aussi être retiré aux femmes.

J’ai apprécié d’autant plus que vous ayez fait suivre cette lettre d’une réplique de GD qui, encore une fois, le fait sans se dévoiler vraiment, en signant juste avec ses initiales, donc anonymement. J’aimerais lui faire savoir que quand on veut émettre ce type de commentaire, on assume son identité afin que celui-ci soit plus crédible.

Je lui souligne que l’avortement, tout comme l’aide médicale à mourir d’ailleurs, sont des sujets qui ne concernent personne d’autre que celui ou celle qui y est confronté.e et qui a une décision à prendre. Chacun.e peut bien sûr en discuter avec ses proches avant de poser le geste, mais la décision finale lui revient totalement et on doit toujours respecter ça.

Soyez assurée, Madame Deschâtelets que vos réponses sont à mes yeux toujours justes et équitables, même si elles peuvent aussi ne pas plaire à tout le monde. J’espère vous lire encore longtemps.

Carole Fiset

Même si je fais toujours attention pour que mes réponses soient justes et équitables, il arrive malheureusement que je doive laisser parler mon instinct qui me dicte la voie à suivre. Mais jamais au grand jamais je ne donnerais un avis qui irait à l’encontre de mon sens moral pour faire plaisir à quiconque. Ce que j’exprime est l’exacte vérité de ce que je pense.