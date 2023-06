Investissement Québec aussi a acheté des actions de Lightspeed en secret

Ce ne sont pas 49 millions $, mais bien 135 millions $ que Québec a secrètement investis, l’an dernier, dans l’entreprise montréalaise Lightspeed, a appris Le Journal.

«Le but de l’opération, c’était d’augmenter la participation québécoise dans l’actionnariat pour protéger un siège social», explique le PDG d’Investissement Québec, Guy LeBlanc.

«C’est un objectif louable, mais il faut s’assurer de le faire en ne sacrifiant pas la création de valeur», prévient Yan Cimon, professeur de stratégie à l’Université Laval.

La société d’État a déboursé 101,4 millions $, en mai et en juin 2022, pour acheter 3,27 millions d’actions de Lightspeed à la Bourse de Toronto. Le prix moyen payé a été de 31$ par action.

Dans les jours qui ont suivi, le ministère de l’Économie (MEIE) a acquis pour 33,5 millions $ d’actions de Lightspeed (à un prix moyen de 28,50$ par action) par l’entremise d’un fonds mis en place pour protéger les entreprises québécoises jugées stratégiques. (Une enveloppe totale de 49 millions $ avait été débloquée à cet effet, mais seulement 33,5 millions $ ont été dépensés finalement.)

Recul en Bourse

Le titre de Lightspeed se négocie actuellement aux alentours de 22$, de sorte que, sur papier, le gouvernement perd 37 millions $, soit 27% de son investissement global de 135 millions $.

«On demeure convaincus que l’action de Lightspeed vaut beaucoup plus que sa valeur boursière actuelle», affirme M. LeBlanc.

À la fin de l’an dernier, Le Journal avait révélé l’investissement du MEIE dans Lightspeed, mais IQ était restée muette sur ses propres achats d’actions. Ce mutisme surprend Saidatou Dicko, professeure à l’UQAM et spécialiste en gouvernance.

«C’est vrai qu’il faut faire confiance [à IQ], ils sont bien placés pour prendre des décisions de nature financière, mais il y a quand même un problème en matière de transparence qui crée vraiment un malaise», dit-elle.

Guy LeBlanc reconnaît que l’investissement de 101,4 millions $ fait par IQ dans Lightspeed est l’un des plus importants jamais réalisés à même les fonds propres de la société d’État. Mais, selon lui, il fallait faire preuve de discrétion parce que la campagne électorale québécoise approchait et que la publicisation des achats d’actions risquait de nuire à Lightspeed en repoussant d’éventuels acquéreurs.

«Ça peut affecter [négativement] la valeur de l’entreprise», soutient-il.

Les transactions d’IQ et du MEIE ont eu pour effet de faire passer de 1,4 à 4,3% la participation du gouvernement dans Lightspeed. À cela s’ajoutent les intérêts de 16,3% de la Caisse de dépôt et ceux détenus par le fondateur de l’entreprise, Dax Dasilva, et son PDG, Jean Paul Chauvet, pour un total d’environ 30%.

Perte de contrôle

Ironiquement, jusqu’en décembre 2020, la Caisse et M. Dasilva contrôlaient plus de 60% de Lightspeed grâce à des actions à droits de vote multiples. Celles-ci ont été éliminées dans le cadre d’une transaction visant l’acquisition de l’entreprise américaine Upserve.

De plus, M. Dasilva a vendu pour près de 52 millions $ d’actions depuis 2020, alors que la Caisse en a vendu pour plus de 252 millions $ depuis 2019. IQ, qui a déjà détenu jusqu’à 7,8% de l’entreprise, a également cédé plusieurs blocs d’actions en 2020.

«Ces actions-là ont peut-être coûté 1$ à l’époque et elles ont été vendues à un prix moyen d'environ 45$ chacune», révèle M. LeBlanc.

Ces transactions ont d’ailleurs contribué aux profits nets de 992 millions $ dégagés par IQ en 2020-2021.