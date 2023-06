La consécration pour George McPhee et Brad McCrimmon

Bâtir une équipe d'expansion dans le hockey professionnel n'est pas une mince tâche. Le directeur général des Golden Knights de Vegas, Kelly McCrimmon, ainsi que le président des opérations hockey, George McPhee, ont traversé plusieurs épreuves avant de remporter la coupe Stanley.

McPhee a connu trois échecs en finale avant de la remporter mardi soir. Son premier revers au tour ultime a été subi en 1994 lorsqu'il agissait à titre de directeur des opérations hockey des Canucks de Vancouver. Il s’est par la suite incliné lors de la série ultime avec les Capitals de Washington en 1998, ainsi qu’avec les Golden Knights de Vegas en 2018, en tant que directeur général.

L’homme de 64 ans n’aurait jamais pensé connaître du succès aussi rapidement avec une formation qui a vu le jour il y a six ans.

«Je voulais juste une deuxième chance. J'avais besoin d'un travail et [le propriétaire] Bill Foley m'a offert cette opportunité. Cela m'a donné beaucoup de confiance», a affirmé au réseau Sportsnet celui oeuvrant avec l’équipe du Nevada depuis ses débuts.

McCrimmon a rendu hommage à son frère

Lorsque McCrimmon a soulevé le précieux trophée au bout de ses bras, il avait une pensée pour son frère Brad ayant aussi enlevé les grands honneurs avec les Flames de Calgary en 1988-1989. L'ancien défenseur de la Ligue nationale de hockey (LNH) a perdu la vie dans l’écrasement d’avion du Lokomotiv de Iaroslavl (de la KHL) en 2011. L’émotion était donc palpable dans le clan familial, surtout que le fils de Brad et ses deux petits-enfants qui habitent maintenant en Saskatchewan étaient présents aux célébrations, mardi soir.

«Personne ne serait plus fier que mon frère de ce que nous avons fait ici. Je suis très reconnaissant de la relation que nous avons toujours eue et de l'amour que nous avons eu l'un pour l'autre. C'est pourquoi on pense à lui lors d’un jour comme mardi», a déclaré le DG des Knights, promu à son poste en 2019 par McPhee qui tenait à ses services.

Un événement qui a rassemblé les joueurs et les partisans

Par ailleurs, la fusillade à Las Vegas survenue le 1er octobre 2017 a grandement contribué à unir la communauté et les membres de l’organisation des Golden Knights. Selon McPhee, tout le monde s’était rassemblé après ce triste événement afin de partager leur peine et se soutenir les uns les autres.

L'équipe de Vegas avait également atteint la grande finale à sa première année d’existence dans le circuit Bettman, s’inclinant en cinq parties contre les Capitals.

«J'aurais aimé que nous le fassions la première année, quand cette ville en avait vraiment besoin. Mais nous n'avons jamais lâché prise et nous avons continué à prendre des décisions difficiles. Il n'y a jamais eu d'attaque personnelle contre qui que ce soit. Il s'agissait simplement de rendre cette équipe meilleure et ç’a fonctionné», a rétorqué McPhee.