L'ex-directeur de la morgue à Harvard volait des organes

L’ex-directeur de la morgue de l'école de médecine de l’Université Harvard est accusé d'avoir volé et vendu des organes et des restes humains.

Cedric Lodge, 55 ans, sa femme et quatre autres personnes sont accusés d’avoir passé quatre ans à voler des organes et d'autres parties de cadavres donnés à des fins d’enseignement et de recherche, a confirmé mercredi le bureau du procureur fédéral américain de Pennsylvanie.

Ils font entre autres face à des accusations de « conspiration » et « transport de biens volés», souligne le communiqué du bureau, qui confirme des informations d’abord révélées par le Boston Globe.​

Cedric Lodge, Denise Lodge et Katrina Maclean, 44 ans, du Massachusetts, ont été arrêtés mercredi sans incident, selon les autorités.

Un réseau national

De 2018 à 2022, le groupe aurait contribué à un réseau national qui achetait et vendait des restes humains de l’École de médecine de Harvard, mais aussi de la morgue de l’Arkansas, selon les accusations.

Cedric Lodge aurait transporté « des têtes, des cerveaux, de la peau, des os et d'autres restes humains » volés de Boston jusqu’à sa résidence au New Hampshire.

Avec sa femme Denise Lodge, il les aurait vendus à Katrina Maclean, propriétaire d'une boutique nommée Kat's Creepy Creation, Joshua Taylor, et certaines autres personnes par l’entremise de téléphones cellulaires et des réseaux sociaux.

Sur le compte Instagram du commerce, devenu privé mercredi soir, on pouvait voir des poupées effrayantes et des « créations artistiques », notamment avec des vertèbres humaines.

INSTAGRAM @katscreepycreations

À certains moments, Lodge aurait même laissé entrer Maclean et Taylor dans la morgue pour qu’ils puissent « choisir » ce qu’ils voulaient acheter.

Des actes «odieux»

Le procureur Gerard Karam, dénonce des actes « odieux » et « épouvantables » et promet que justice sera rendue pour les proches.

Dans un courriel rendu public, les doyens de la faculté et de l'école de médecine de Harvard ont quant à eux exprimé leur «effarement d'apprendre que quelque chose d'aussi troublant puisse arriver sur un campus dévoué au soin et au service des autres».

Ils précisent que M. Lodge a été congédié en mai et que les les «enquêteurs pensent qu'il a agi sans l'aide de quiconque à Harvard».

Avec l’AFP