Le libre choix est un idéal à atteindre

Je vous lis depuis de nombreuses années et je suis souvent en accord avec vos réflexions. Après avoir lu attentivement l’opinion de Christiane Pichette sur les propos tenus par GD qui, sous prétexte que sa religion les interdisait, affirmait qu’il fallait à tout prix renoncer à l’aide médicale à mourir qu’il appelait « euthanasie déguisée » ainsi qu’à l’avortement.

Je peux donc vous assurer que les femmes de mon groupe d’âge (60 ans) pensent comme moi, c’est-à-dire que ce monsieur devrait se taire en ce qui concerne ces deux sujets puisque ça ne le regarde pas. Comme le disait si bien madame Pichette, les femmes ont trop enduré jadis en mettant au monde un enfant par année, pour ensuite, plus souvent qu’autrement, mourir en couche. Tout comme elle a raison de dire qu’aucune religion n’exige de quiconque de se laisser mourir dans d’atroces souffrances quand on a accès aux moyens d’y mettre fin.

Les propos de GD qui suivaient les siens m’ont outrée. Sans parler des sous-entendus qu’il fait à votre endroit Louise, qui sont selon moi, totalement déplacés. Personnellement j’ai toujours reconnu votre neutralité et votre impartialité.

Malgré les insultes à peine voilées qu’il vous fait dans sa lettre, vous avez su garder votre dignité dans votre réponse, évitant justement de tomber dans les pièges qu’il vous tendait. Vous avez su également débusquer son affreux mensonge quand il tentait en plus de dire qu’il n’avait jamais affirmé être contre l’avortement et l’aide médicale à mourir. Et si vous publiez ma réponse, j’apprécierais que vous la signiez de mon vrai nom, car je n’écris jamais anonymement, contrairement à lui qui semble avoir adopté cette façon de faire pour ne jamais se dévoiler totalement. Une méthode qui lui permet de dire n’importe quoi.

Anne-Sylvie Duquette

Merci de l’appui que vous m’apportez. Je ne vous cacherai pas que ça m’ébranle encore parfois de lire certaines paroles blessantes à mon endroit, surtout celles qui viennent mettre en doute mon intégrité. Mais ça m’apprend l’humilité, une vertu qui ne court pas les réseaux sociaux, ces lieux où n’importe qui peut dire à peu près n’importe quoi sans se faire lyncher.