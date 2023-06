Le monde aride, glacial et hypnotique de Black Mesa

Il y a de bonnes raisons de se tenir éloigné de la littérature contemporaine.

Trop souvent, elle prend la forme d’un pénible verbiage qui pousse l’introspection jusqu’à la névrose. Des personnages fades, pâlots, fouillent au fond d’eux-mêmes, à la recherche de leur vérité, pour découvrir qu’à la fin, ils ne sont pas grand-chose. Tout cela est de nature à décourager le lecteur de bonne foi.

Et pourtant, de temps en temps, un objet littéraire non identifié surgit.

Black Mesa

C’est le cas de Black Mesa, la premier roman d’Ophélie Roque, qui nous plonge dans un univers improbable, celui des États-Unis de la fin du XIXe siècle, à travers la quête vaine d’un père et de son fils à la recherche d’un nouveau chez eux, qu’ils croient trouver au bout du désert, à Black Mesa, et qu’ils ne trouveront pas vraiment.

Ophélie Roque nous raconte leur histoire, et celle de bien des personnages qui disparaissent aussi rapidement qu’ils apparaissent, car le véritable personnage est ailleurs. Il s’agit de cette nature sauvage, ou plutôt, impitoyable, qui broie les hommes, quand ils ne sont pas occupés à se broyer eux-mêmes. Non pas qu’ils soient bons ou mauvais – bien qu’ils soient plus souvent mauvais que bons. Mais surtout parce qu’ils sont médiocres et que leur existence est faite pour s’effilocher.

À chaque étape du récit d’Ophélie Roque, c’est la vanité de l’action humaine qui se révèle, et les plus grands efforts ne sont pas récompensés – la vie est ainsi faite que l’homme qui se croit au centre de tout était poussière et redeviendra poussière.

Et c’est d’ailleurs ce qu’on découvrira à la fin du livre: l’homme n’y est finalement plus rien, la nature a gagné, et tout ce qui reste de l’homme est sa quête du divin, inscrite dans une statuette qui traverse le roman, sans qu’on sache trop ce qu’elle y fait, statuette qui de temps en temps hypnotisera certains personnages, qui y voient quelque chose, sans qu’on ne sache vraiment de quoi il s’agit.

Cette vision, certains la jugeraient désespérée, alors qu’elle n’est peut-être qu’une forme supérieure de lucidité.

D’ailleurs, au fil des 196 pages de ce roman, on trouve des descriptions qui portent en elles une réflexion sur la nature déchue de l’homme.

Un exemple: «Leur solitude faisait peur à voir; on pressentait l’homme rendu sordide par les coups de gueuse d’une vie aussi retorse qu’une salope en fin de carrière.»

Un autre, portant sur une ville, cette fois: «Tout se putréfiait, se faisandait et se gâtait, dans la grandiose indifférence d’une population à l’atavisme de mammifère sur le déclin. Aucune trace de progrès perceptible au sein de ce hameau désertique. Ni poteau télégraphique, ni train, ni journaux. Rien. À tout jamais le grand rien. [...] Les résidents d’El Grande n’étaient pas en bonne santé, mais ils l’ignoraient puisqu’ils ne voyaient en autrui que le reflet attendu d’eux-mêmes. Ils erraient l’échine ployée, la carcasse excessivement osseuse, la peau bistre recuite au soleil. Gens de rien façonnés par le vent.»

Un dernier, sur la médiocrité des désirs humains. «Le père finit par gagner sa croûte. Fier de ses gains, il s’offrit le luxe d’une fille de bordel; il en ressortit avec une garce de chtouille.»

Et on pourrait en ajouter encore et encore.

Fatalisme

Sans s’en rendre compte, celui qui se jette dans Black Mesa plonge dans un monde sans espoir, mais qu’il voudra explorer jusqu’à la dernière page, car une étrange beauté s’en dégage.

Tout y est si étranger aux codes de l’existence contemporaine que cela correspond à un voyage à l’étranger, dont on sort sans vraiment tirer de leçons, mais en ayant la certitude que l’auteure à l’origine de ce remarquable ouvrage est un véritable écrivain, à l’univers très personnel, au style incomparable, chirurgical et glacial, et dont on attendra le prochain livre avec impatience, et une joie étrange.