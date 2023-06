L’écœurantite de Trump

Êtes-vous tannés du cirque Trump ? Ses arrestations, ses inculpations, ses déclarations ? Moi, oui. Les semaines se succèdent et se ressemblent. Trump est inculpé, il l’annonce lui-même sur les réseaux sociaux, des prises d’image de son véhicule qui se déplace devant le tribunal. L’attente. Les chefs d’accusation et rebelote.

Il n’y a plus grand-chose qui puisse nous surprendre lorsqu’il s’agit de Donald Trump et du mouvement MAGA. Plus il se montre indigne de la fonction de président de la plus grande démocratie au monde, plus ses partisans le soutiennent. Plus il se fait ramasser par la justice, plus il monte dans les sondages auprès des électeurs républicains.

C’est tout de même hallucinant de constater à quel point l’opinion publique est devenue imperméable aux frasques trumpistes. Même ses adversaires républicains sentent le besoin de le défendre et de critiquer le système judiciaire pour espérer se maintenir dans la course. C’est tout dire.

Menace à la démocratie

Les politiciens habituellement cherchent à laver plus blanc que blanc pour prouver leur intégrité, leur sérieux et leur probité.

Les ex-dirigeants de grands États cherchent à adopter une posture digne, au-dessus de la mêlée, respectueuse de l’État qu’ils ont autrefois dirigé.

Les politiciens généralement tremblent à l’idée que des allégations d’actes répréhensibles sur le plan moral d’abord et criminel ensuite puissent miner leur crédibilité et leur intégrité et détruire leur carrière.

Pas Trump. Rien de tout ce qui vient d’être décrit ne s’applique à lui. Il est inculpé, arrêté, et fait l’objet d’enquêtes. Il refuse de reconnaître le résultat d’élections et, malgré cela, il continue d’avoir des appuis. C’est dangereux, car il se rend bien compte que peu importe ce qu’il fait, peu importe ce qu’il dit et peu importe ce dont il pourrait éventuellement être coupable, il représenterait une force politique incontournable.

Cet amour inconditionnel pourrait être la plus grande menace à la démocratie américaine. Quelle leçon pourra-t-elle désormais donner aux dictateurs qu’elle cherche à mater ?