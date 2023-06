Les Golden Knights n’ont pu surpasser le Canadien

L’attaque des Golden Knights de Vegas a roulé à fond de train contre les Panthers de la Floride, une production de 26 buts ayant permis aux hommes de l’entraîneur-chef Bruce Cassidy de s’imposer en cinq matchs, et il lui manquait quelques filets pour égaler une marque appartenant au Canadien de Montréal.

Les vainqueurs ont utilisé le même groupe de 18 joueurs de position pour chaque partie de la confrontation et parmi eux, seul le robuste Keegan Kolesar a été incapable d’inscrire son nom sur la feuille de pointage. En fait, d’après les recherches du réseau TSN, les Knights ont réalisé la quatrième meilleure performance offensive de l’histoire de la Ligue nationale de hockey pour une finale : leurs 26 buts représentent le même total que ceux des Islanders de New York des printemps 1980 et 1981. À l’époque, la bande de Mike Bossy avait remporté les deux premiers de quatre titres consécutifs, défaisant respectivement les Flyers de Philadelphie et les North Stars du Minnesota au tour ultime.

Toutefois, le record du plus grand nombre de buts obtenus appartient au Tricolore de 1972-1973. Mené par les six filets et 12 points d’Yvan Cournoyer, il avait eu raison des Blackhawks de Chicago en six rencontres, accumulant au moins quatre réalisations par match. Derrière, il y a les Penguins de Pittsburgh de 1990-1991 qui ont enfilé l’aiguille 28 fois aux dépens des North Stars pour procurer une première coupe en carrière à Mario Lemieux. La troisième place appartient aux Red Wings de Detroit de 1954-1955 qui ont compté 27 fois en sept affrontements contre un Canadien privé de Maurice Richard, suspendu pour la totalité des séries.

À Vegas, Mark Stone a dominé les siens en finale avec cinq buts et neuf points, tandis que le récipiendaire du trophée Conn-Smythe, Jonathan Marchessault, a bien fait avec quatre buts et autant de mentions d’aide.